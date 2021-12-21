台南市公托室內空品納管 安南慈雲公托今貼優良標章

台南市率全國之先將公托納入室內空氣品質管理，全市公托家園皆已設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備。全國有10家公托取得空氣品質優良標章，台南市有5家，全國最多，市長黃偉哲今天與環保署空噪處處長蔡孟裕為新取得室內空品優良級自主管理標章的安南慈雲公托貼上標章。

台南市目前有14家公托，經巡檢都符合優良級有8家，其中安南慈雲、關廟香洋、柳營柳中、麻豆大山、東區仁和等5家已通過專業檢測，取得優良級標章。官田隆田、新市三里、安平區安平等3家，近期將受測，預料會順利過關，取得優良級標章。

蔡孟裕指出，環保署今年7月推動室內空氣品質標章制度，至11月底全國已有910家公私場所取得標章，其中優良級標章178家，台南就佔有21家，而針對敏感族群的托嬰中心全國有10家取得優良級標章，南市就5家，稱許南市政府跨局處保護幼童等敏感族群的作法。

黃偉哲表示，公托有了二氧化碳、PM2.5連續監測設備，就可根據監測數據做因應，確實保護幼兒健康。嬰幼兒呼吸系統較為敏感，更要特別注意室內空品，特別指示環保局要將公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，全市8家公托家園已裝設室內空品連續監測設備，其他6處公共托育家園環保局也會逐步協助裝設連續監測設備。

環保局長謝世傑表示，8家公托家園設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備後，巡檢發現室內空品明顯提升，發現數值略高隨即因應，包括開窗10分鐘促進空氣流通，室內二氧化碳的數值即會明顯下降。灰塵、走動或奔跑都會使室內PM2.5值增多，開啟空氣清新機或加強拖地都有明顯效果。