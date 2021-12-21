掌握室內空品 台南8家公托家園設置監測裝備

台南市政府推動公共托育場所納入室內空氣品質管理，目前全市已有8家

公共托育家園設置二氧化碳、PM2.5監測裝備，市府預定今年底再新設3家，明年持續增設3家。

台南市長黃偉哲今天在安南區慈雲公托家園「台南好空氣、孩童有活力」記者會中指出，室內空氣品質監測得做出相對應反應，尤其是幼兒園或幼托機構。

黃偉哲表示，人人都要呼吸健康好空氣，嬰幼兒呼吸系統較為敏感，因此指示環保局將公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，目前全市8處公托家園已陸續裝設室內空品連續監測設備；市府今年底將新設3家公托家園，明年也會再增設3家。

台南市政府環保局長謝世傑說，8家公托家園設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備後，室內空品明顯提升，若發現數值略高隨即因應，開窗10分鐘促進空氣流通，室內二氧化碳數值就會明顯下降。此外，灰塵、走動或奔跑都會使室內PM2.5值增多，開啟空氣清新機或加強拖地都有明顯效果。

室內空品自主管理標章分優良、良好兩級。優良級標章嚴格規範室內環境的二氧化碳、甲醛濃度，細菌菌落數及PM10平均值。依環保局資料，現有8處公托安南慈雲、關廟香洋、官田隆田、柳營柳中、麻豆大山、新市三里、東區仁和及安平區安平，經巡檢都符合優良級，市府將逐步辦理標章頒證。

南市府重視公托家園的室內空氣品質，自民國109年起，環保局每年安排稽查人員，前往民間幼兒園、托嬰中心，以直讀儀巡檢室內二氧化碳、PM10以及甲醛等並提供相關的輔導與改善建議。另外，環保局也鼓勵托育場所進行室內空品自主管理、裝設連續監測設備、爭取室內空品自主管理標章，幫助托育場所提升形象也讓家長更安心。