天氣變冷！ 台南安南派出所免費供應熱咖啡牛蒡茶

「老太太，天氣冷，妳要喝熱咖啡，還是牛蒡茶？」 台南市警三分局安南派出所除了免費供應加啡給洽公或報案民眾飲用，今天起增加提供牛蒡茶，讓民眾在寒冷冬天喝下一口熱飲保暖，頗獲好評。

走進安南派出所值班台，值班警員施帛廷忙著為洽公民眾沖泡牛蒡茶，施帛廷說，牛蒡本身富有膳食纖維與其他多種營養元素，老人與孩童都可以安心食用。

洽公民眾並可選擇喝咖啡，值班台後方桌上還有一台咖啡機，咖啡豆牌子還是星巴克的，警員只要按下咖啡機按扭，即可沖出美味熱咖啡。