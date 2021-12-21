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天氣變冷！ 台南安南派出所免費供應熱咖啡牛蒡茶

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警三分局安南派出所警員施帛廷，端熱咖啡給洽公民眾飲用。記者黃宣翰／攝影
台南市警三分局安南派出所警員施帛廷，端熱咖啡給洽公民眾飲用。記者黃宣翰／攝影

「老太太，天氣冷，妳要喝熱咖啡，還是牛蒡茶？」 台南市警三分局安南派出所除了免費供應加啡給洽公或報案民眾飲用，今天起增加提供牛蒡茶，讓民眾在寒冷冬天喝下一口熱飲保暖，頗獲好評。

走進安南派出所值班台，值班警員施帛廷忙著為洽公民眾沖泡牛蒡茶，施帛廷說，牛蒡本身富有膳食纖維與其他多種營養元素，老人與孩童都可以安心食用。

洽公民眾並可選擇喝咖啡，值班台後方桌上還有一台咖啡機，咖啡豆牌子還是星巴克的，警員只要按下咖啡機按扭，即可沖出美味熱咖啡。

警方為加強為民眾服務，不僅重視員警受理報案態度，安南派出所還加強提供熱飲服務，不但有熱咖啡可免費喝，還有養生牛蒡茶可品嚐，要讓民眾感受人情味的服務。

台南市警三分局安南派出所，免費供應熱咖啡和牛蒡茶給洽公民眾品嚐。記者黃宣翰／攝影
台南市警三分局安南派出所，免費供應熱咖啡和牛蒡茶給洽公民眾品嚐。記者黃宣翰／攝影

咖啡 保暖 台南

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