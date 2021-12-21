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向再也看不到、7萬年才再來的彗星説再見！天文迷上山

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
C/2021 A1(Leonard) 彗星路徑。圖／南瀛天文館臉書
C/2021 A1(Leonard) 彗星路徑。圖／南瀛天文館臉書

7萬年才可能看到一次、編號C/2021 A1(Leonard) 彗星經過地球、過了月中最大亮度4至5等，在台灣要觀測越來越難；台南天文迷揪團把握最後機會，要上光害少的合歡山區，「向這輩子再也看不到的彗星説再見！」。

彗星平常很難看到，這次有機會用肉眼或是小型雙筒望遠鏡看到，吸引台灣各地天文迷甚至民眾爭相觀看；不過在台灣因為這顆彗星在天空的角度較低，易有光害影響，除有望遠鏡的天文迷或專業人士，許多民眾看了很多天都沒找到，非常失望。

C/2021 A1是「長週期彗星」，今年1月3日亞利桑那大學研究專員G.J.雷納德（G. J. Leonard）發現，預計下個月抵達近日點。

南瀛天文館捕捉到這彗星美麗身影，不過他們公布的畫面也是拍了很多次才拍到。館方表示，C/2021 A1是今年第1顆發現的彗星，彗星名字中的C表示它是一顆非週期彗星或是週期超過200年以上，依照軌道參數估計她繞行太陽一圈需要7萬年。

2021 A1代表發現的時間，2021是發現年份、A代表1月份的上半個月（A、B、C、D…依序每半個月為單位排列)，數字1則是該時間段內發現的第一顆彗星。

雖然年初就發現了這顆彗星，不過那時它還遠在木星軌道附近而且相當黯淡，直到過了快1年時間才逐漸接近太陽。

彗星預計明年初接近太陽，越來越難觀測，最好使用大口徑雙筒望遠鏡尋找、拍攝要用望遠鏡加腳架。黃昏日落後短暫出現在西南方低空，仰角較低需要找地平線附近無遮擋的地點才適合觀看。

台灣業餘天文聯盟YSLin臉書貼文提供觀測協助，用StellariumPortable 免費星圖軟體，匯入新彗星座標、定位、設置拍攝觀測計畫。詳細步驟請參照

C/2021 A1(Leonard) 彗星。圖／南瀛天文館提供
C/2021 A1(Leonard) 彗星。圖／南瀛天文館提供
C/2021 A1(Leonard) 彗星。圖／南瀛天文館提供
C/2021 A1(Leonard) 彗星。圖／南瀛天文館提供

彗星 南瀛天文館 台南

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