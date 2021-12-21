快訊

大巨蛋發生工安事件！工人B2墜落B4 左腿變形急送醫

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朴子配天宮媽祖求子燈花聞名 求子年輕夫婦南部人最多

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義一對黃姓年輕夫妻(左及左一)，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。圖／配天宮提供
嘉義一對黃姓年輕夫妻(左及左一)，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。圖／配天宮提供

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮「求子燈花」特色民俗，傳承至今逾200年，是全台唯一由媽祖擔任求子主神廟宇，信眾想生兒子求白花，想生女兒求紅花，嘉義一對黃姓年輕夫妻，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。

年輕人不婚、不生，少子化成為國安危機，許多廟宇供奉註生娘娘，供信眾祈求生子，配天宮卻是唯一以媽祖擔任求子主神的廟宇，信眾用在地古地名，稱呼朴子媽祖是樸仔媽，常有許多不孕夫妻來求花都有靈驗，廟方安排每年大年初三求子女夫婦帶子女回配天宮「娘家」。

廟方說，今年年初至今，已有多對年輕夫婦在樸仔媽庇佑下，喜獲三胞胎，前來向媽祖還願答謝，廟方統計，前來求燈花年夫婦台南、高雄人最多，其次是台北、新北市人，在地嘉義縣市排第三。

傳統農業社會「重男輕女」，現在年輕夫婦不多不在意孩子性別，這幾年求紅花人數增加。

清朝台灣官位最高的太子太保王得祿贈匾配天宮，皇帝賞賜配天宮春節「御賜燈花」，讓朴子成為燈花故鄉，從燈花產生宗教民俗「求子燈花」，媽祖供桌前牡丹花一白一紅，信眾求子，虔誠恭敬燒香向媽祖稟告身家資料及其欲求白花還是紅花，白花為男、紅花為女。

獲得媽祖連續3個聖筊後，即可摘一朵牡丹花回家，回家後將花放在房間明顯位置，保持清潔。每年大年初三數以千計夫妻都會歡歡喜喜，帶祈求得來的子兒回來拜謝媽祖。

嘉義一對黃姓年輕夫妻，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。圖／配天宮提供
嘉義一對黃姓年輕夫妻，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。圖／配天宮提供
朴子市配天宮媽祖供桌前，牡丹花一白一紅，信眾求子，虔誠恭敬燒香向媽祖稟告身家資料及其欲求白花還是紅花，白花為男、紅花為女。圖／配天宮提供
朴子市配天宮媽祖供桌前，牡丹花一白一紅，信眾求子，虔誠恭敬燒香向媽祖稟告身家資料及其欲求白花還是紅花，白花為男、紅花為女。圖／配天宮提供

媽祖 嘉義 朴子

延伸閱讀

【重磅快評】天意加追殺 林靜儀不怕媽祖不開心？

大甲媽首次東巡合體花蓮港天宮 雙媽連2天遶境

大甲媽首次東巡花蓮 合體港天宮遶境祈福

影／媽祖託夢？林佳龍：感應到林靜儀參選發揮媽祖精神

相關新聞

向再也看不到、7萬年才再來的彗星説再見！天文迷上山

7萬年才可能看到一次、編號C/2021 A1(Leonard) 彗星經過地球、過了月中最大亮度4至5等，在台灣要觀測越來...

朴子配天宮媽祖求子燈花聞名 求子年輕夫婦南部人最多

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮「求子燈花」特色民俗，傳承至今逾200年，是全台唯一由媽祖擔任求子主神廟宇，信眾想生兒子求白花，...

天氣變冷！ 台南安南派出所免費供應熱咖啡牛蒡茶

「老太太，天氣冷，妳要喝熱咖啡，還是牛蒡茶？」 台南市警三分局安南派出所除了免費供應加啡給洽公或報案民眾飲用，今天起增加...

台南古都國際半程馬拉松延長報名 報名就抽限量紀念衣

深受全國跑友喜愛，具古蹟密度最高與傳統特色小吃的台南古都國際半程馬拉松，將於明年3月6日舉行，為鼓勵市民走出戶外、享受運...

抓工業空汙 嘉南技科執法奏效

縣市環保局導入科學儀器對抗空汙，台南1年多來以空拍機搭載微型感測器，大範圍監測工業空汙排放，經紅外線分析汙染物種類、驗證...

雲林大埤稻草酸菜節 周末登場

雲林縣大埤鄉稻草酸菜節本月25日登場，縣長張麗善表示，稻草節已在國內打出知名度，每年吸引大批遊客，今年以近300個稻草堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。