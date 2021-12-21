朴子配天宮媽祖求子燈花聞名 求子年輕夫婦南部人最多

嘉義縣定古蹟朴子市配天宮「求子燈花」特色民俗，傳承至今逾200年，是全台唯一由媽祖擔任求子主神廟宇，信眾想生兒子求白花，想生女兒求紅花，嘉義一對黃姓年輕夫妻，在樸仔媽庇佑下，喜獲麟兒鳳女三胞胎2女1男，日前帶8個月大的3胞胎嬰兒回配天宮，向樸仔媽還願答謝。

年輕人不婚、不生，少子化成為國安危機，許多廟宇供奉註生娘娘，供信眾祈求生子，配天宮卻是唯一以媽祖擔任求子主神的廟宇，信眾用在地古地名，稱呼朴子媽祖是樸仔媽，常有許多不孕夫妻來求花都有靈驗，廟方安排每年大年初三求子女夫婦帶子女回配天宮「娘家」。

廟方說，今年年初至今，已有多對年輕夫婦在樸仔媽庇佑下，喜獲三胞胎，前來向媽祖還願答謝，廟方統計，前來求燈花年夫婦台南、高雄人最多，其次是台北、新北市人，在地嘉義縣市排第三。

傳統農業社會「重男輕女」，現在年輕夫婦不多不在意孩子性別，這幾年求紅花人數增加。

清朝台灣官位最高的太子太保王得祿贈匾配天宮，皇帝賞賜配天宮春節「御賜燈花」，讓朴子成為燈花故鄉，從燈花產生宗教民俗「求子燈花」，媽祖供桌前牡丹花一白一紅，信眾求子，虔誠恭敬燒香向媽祖稟告身家資料及其欲求白花還是紅花，白花為男、紅花為女。