快訊

又有本土案例？北市信義路一間防疫旅館疑疏散旅客中

整理包／111新型學測衝刺！數學改考A、B科 必考重點一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南古都國際半程馬拉松延長報名 報名就抽限量紀念衣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市古都馬拉松報名日期延長，報名就有機會抽中限量版紀念衣。圖／南市教育局提供
台南市古都馬拉松報名日期延長，報名就有機會抽中限量版紀念衣。圖／南市教育局提供

深受全國跑友喜愛，具古蹟密度最高與傳統特色小吃的台南古都國際半程馬拉松，將於明年3月6日舉行，為鼓勵市民走出戶外、享受運動，市政府延長報名期限至12月31日，並有限量版紀念衣抽獎。市長黃偉哲表示，台南市也將以美食及人情味作為最佳應援團，籌備一場有溫度的路跑賽事。

南市體育處表示，明年賽事組包含半程馬拉松、10公里路跑組及5公里健康休閒組，並且貼心規劃Garmin配速列車、路跑教學講座、豐盛美食補給、專業救護團隊與熱情加油團，無論是對於想要挑戰自我的資深跑友，或是甫接觸路跑運動的素人跑者，都十分適合，歡迎親子、學生及愛好路跑的跑友踴躍報名參加。

報名時間延長，連抽獎活動也將相繼加碼，凡於12月31日前報名且完成繳費 (含2021保留選手)，只要完成「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁指定貼文規定動作，即能參加限量100件紀念衣抽獎活動。體育處表示，相關報名資訊歡迎至2022台南古都國際半程馬拉松報名網站 ，或搜尋「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁即可查詢相關資訊。

台南 路跑 馬拉松

延伸閱讀

中部的朋友看過來！六間美味的中部火鍋推薦給你 原味火鍋、涮涮鍋、壽喜燒還有超浮誇的華麗火鍋

台北馬拉松 半馬李立軍奪冠、蘇鳳婷破 PB 封后

路跑／感謝蔣介文破風、周庭印台北馬拉松破PB連霸

路跑／哥哥破台北馬拉松半馬PB 盧彥勳喊話明年參賽

相關新聞

台南古都國際半程馬拉松延長報名 報名就抽限量紀念衣

深受全國跑友喜愛，具古蹟密度最高與傳統特色小吃的台南古都國際半程馬拉松，將於明年3月6日舉行，為鼓勵市民走出戶外、享受運...

抓工業空汙 嘉南技科執法奏效

縣市環保局導入科學儀器對抗空汙，台南1年多來以空拍機搭載微型感測器，大範圍監測工業空汙排放，經紅外線分析汙染物種類、驗證...

雲林大埤稻草酸菜節 周末登場

雲林縣大埤鄉稻草酸菜節本月25日登場，縣長張麗善表示，稻草節已在國內打出知名度，每年吸引大批遊客，今年以近300個稻草堆...

嘉市垂楊路2路口 內線改直行禁左轉

嘉義市垂楊路內側BRT公車專用道7年前廢除，文化路口、仁愛路口公車亭的車道可以左彎，但近年陸續獲反映，造成轉彎車擋住後方...

解決鹽行省道亂象 擬建永安轉運站

解決台南市在台一線永康區鹽行路段大客車停靠問題，台南市府交通局規畫在永康物流及轉運專區興建「永安轉運站」，讓國光等3家客...

影／嘉縣失智據點辦「雞」賽跑 歡笑聲後藏感人故事

弘道基金會承辦嘉義縣東石港墘失智據點，因村中長輩幼時多曾養雞，工作人員去年搭建雞舍，養了15隻雞，長輩閒暇之餘會悉心照顧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。