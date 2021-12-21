台南古都國際半程馬拉松延長報名 報名就抽限量紀念衣

深受全國跑友喜愛，具古蹟密度最高與傳統特色小吃的台南古都國際半程馬拉松，將於明年3月6日舉行，為鼓勵市民走出戶外、享受運動，市政府延長報名期限至12月31日，並有限量版紀念衣抽獎。市長黃偉哲表示，台南市也將以美食及人情味作為最佳應援團，籌備一場有溫度的路跑賽事。

南市體育處表示，明年賽事組包含半程馬拉松、10公里路跑組及5公里健康休閒組，並且貼心規劃Garmin配速列車、路跑教學講座、豐盛美食補給、專業救護團隊與熱情加油團，無論是對於想要挑戰自我的資深跑友，或是甫接觸路跑運動的素人跑者，都十分適合，歡迎親子、學生及愛好路跑的跑友踴躍報名參加。

報名時間延長，連抽獎活動也將相繼加碼，凡於12月31日前報名且完成繳費 (含2021保留選手)，只要完成「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁指定貼文規定動作，即能參加限量100件紀念衣抽獎活動。體育處表示，相關報名資訊歡迎至2022台南古都國際半程馬拉松報名網站 ，或搜尋「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁即可查詢相關資訊。