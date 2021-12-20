影／嘉縣失智據點辦「雞」賽跑 歡笑聲後藏感人故事

弘道基金會承辦嘉義縣東石港墘失智據點，因村中長輩幼時多曾養雞，工作人員去年搭建雞舍，養了15隻雞，長輩閒暇之餘會悉心照顧自己的雞，甚至抱著睡覺，就好像自己孩子般，延緩失智失能之餘，也讓長輩有溫暖的依靠。

弘道基金會個案管理員黃桂茂說，港墘失智據點照護範圍包含港墘、中洲、蔦松等地約15名個案，訪查後發現他們小時候多有養雞經驗，於是失智據點工作人員去年起擇村辦公室旁約6坪大地建雞舍，飼養約15隻雞。

雞舍採永續環保概念興建，用長輩廚餘所生黑水虻養雞，雞糞再作灌溉用肥，雞舍地面鋪設粗糠也有防臭功能。

失智據點內長輩多獨居，大多子女在外地工作或配偶過世，除每週4堂手作、書法等課程外，黃桂茂說，長輩們最大的興趣就是到雞舍探視他們養的雞。照顧「雞寶貝」過程中除療育長輩心靈、有效延緩失智失能，也給他們最溫暖的依靠。

87歲林張玉昌原是名裁縫，先生過世後兒女將她接到高雄同住，但她不習慣都市生活，3個月前回到港墘老家，失智據點個管員邀她參加活動，如今她閒暇之餘到雞舍探望自己的「雞寶貝」，甚至抱著他們睡覺，就像自己小孩一樣，生活相當愜意。

港墘失智據點今天下午與來自不同社區據點的長輩組隊參加「友雞運動會」，兩人一隊，看誰家的雞聽到主人叫聲後，最快速度直奔到主人身邊，由嘉義縣衛生局長趙紋華示範，現場歡笑和尖叫聲不斷。

趙紋華說，失智症照護是長期、持續性的過程，除了醫療照護，嘉義縣結合長者生活經驗與文化輔導失智據點發展創新方案，透過異業合作努力打造共融共老的失智友善環境，讓嘉義縣的長輩都可在熟悉的社區獲得最妥適的照顧。