台南整修18處傳統市場 有人情味也強化競爭力

台南市政府獲中央補助新台幣4589萬元經費，完成全市18處公有零售市場整修改善，盼讓傳統市場不只維持人情味氣氛，更能保有與大賣場和現代化超市競爭能力。

台南市長黃偉哲今天先後視察新市、西港市場，了解改善後的情形，他說，大部分傳統市場都有一點歷史了，因此優化作業從硬體設施著手，雖然到大賣場採買有優點，但傳統市場是充滿人情味的地方，希望讓傳統市場變得既衛生又明亮安全，讓民眾更喜歡去。

市府經濟發展局人員簡報時表示，新市市場多年來有地下室天花板漏水問題，經過這次的改善，包括樓梯間壁面與燈光一併裝修，整個市場變得明亮、清新。西港市場攤位多年來陸續出現磁磚剝落與地磚劣化，此次不僅全面修復，屋頂結構也更新補強，並在外圍走道地面重新鋪設混凝土地坪。

黃偉哲表示，傳統市場是台南市文化的一部分，市府會用更高規格來協助活化傳統市場，在新的年度會把傳統市場優化列為重點施政項目之一，尤其在原來台南縣的地方，盼讓傳統市場的競爭力，以及所負擔的社會功能更大、更強、更久。