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移民署嘉縣偏鄉設接種站 多語邀逾期失聯移工打疫苗
移民署嘉義縣專勤隊與縣府衛生局合作，於偏鄉設接種站，鼓勵失聯移工及逾期外來人口接種疫苗，強調四不原則「不通報、不查處、不收費、不管制」，並提供多國文宣，專案至明年1月31日截止。
嘉義縣專勤隊日前為提高疫苗覆蓋率，配合嘉義縣衛生局，於阿里山火車站及東石漁人碼頭等觀光景點設接種站，提供外籍人士統一證號申請服務，並印製中、印、越、泰、英等多國語言的文宣，鼓勵失聯移工及逾期外來人口踴躍接種疫苗。
另，專勤隊12月22日13至16時將在阿里山衛生所門口設立接種站，同採四不原則，用不同語言放送「打疫苗不會被捉」的訊息，希望吸引更多逾期移工打疫苗。
越南籍「阿甲」表示，自己受疫情影響逾期滯留在臺，原以為沒有居留證跟健保卡不能接種，但看到移民署的越南文宣後，很快完成疫苗接種，迫不及待要把這個好消息告知同鄉友人。
專勤隊表示，移工逾期居留多躲在偏遠地區工作，衛生局在阿里山火車站和東石漁人碼頭等觀光景點設立接種站，方便移工打疫苗，目前已有初步成效，但仍有許多移工持觀望態度。
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