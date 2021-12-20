台南高鐵自駕遊開賣 還有免費農遊優惠券

台南市觀光旅遊局自今年10月起推動台南休閒農業團體旅遊遊程，與全國各大旅行社合作包裝台南休閒農業團體旅遊產品，目前已成功送客近5千人次，創造2千多萬農業及觀光產值碩。另與高鐵合作，推出「台南休閒農業優惠券+高鐵假期自駕遊」，今天起至明年3月底於台灣高鐵官網開賣。

觀旅局表示，台灣高鐵考量旅客景點與高鐵站間的接駁方便性，與格上及和運兩大租車集團合作包裝出台南休閒農業自駕行的旅遊商品，內容包含高鐵來回車票及台南租車12、24、36小時。以兩個人台北出發到台南，平日租車12小時來說，1人只需2440元，且至高鐵「高鐵假期」官方網站即可輕鬆購買，到達台南高鐵站之後可至租車中心櫃台領取限量農遊折價券1張。

市長黃偉哲說，觀光旅遊局結合產官學界，經2個月的評審與輔導選出的「跟著節氣玩南農」台南10大休農場域或農場，同時更盤點出每家業者特色資源，以及旅遊散客、團客所能提供的服務彙整，推出山線海線與牧場線這3條休閒農業遊程，不僅可以各自分拆做一日遊行程，還能跨線串聯組合成為2天或3天的遊程。歡迎遊客按照觀旅局精心規畫的農遊地圖到台南遊玩，享受農村美景與在地美食。

台灣高鐵公司更看好台南國旅市場的商機，與觀旅局合作推出台南農遊+高鐵自駕行，購買遊程的旅客可免費得到龍海號遊船或龜丹溫泉泡湯的50元折價券，數量有限，遊客要好好把握機會。