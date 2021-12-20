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聞名的雲林稻草酸菜節即將登場 今年推出稻草蒙古包

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影

雲林縣2021大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道雲林系統交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善表示，稻草節已在國內打出知名度，每年吸引大批遊客，今年以稻草蒙古包（草垺）加上稻草與酸菜體驗，豐富又好玩；迎接虎年也製作5公尺高虎寶藝術裝置，結合竹編與稻草元素，歡迎大家來雲林體驗稻草之美。

張麗善說，大埤鄉是水稻也是酸菜故鄉，稻草節已成功打響知名度，今年首度結合酸菜，讓稻草節特色更加分，尤其稻草達人以古早手藝，堆製古稱「草垺」的稻草蒙古包，重現早年農村景象，還可走迷宮、玩童玩、嘗美食，適合全家出遊，重溫童年舊夢。

副縣長謝淑亞也說，稻草酸菜節將稻草、竹片等農業廢棄物，透過藝術、美學、工藝呈現，讓民眾感受農村生活之美，值得一遊。大埤鄉長林森寳表示，今年以環保、藝術、產業，尤其有別於往年的稻草捲，改用將近300個大小草垺推製迷宮，更有農村味保證更好玩。

此外還有踩高蹺、跳格子、攀樹、吹泡泡趣味童玩區，稻草與酸菜體驗區，林森寶說，迎接虎年，今年特製作一座5公尺高虎寶藝術裝置，結合竹編藝術打造「進財太極」，可讓民眾摸虎元寶、踩太極，祈祐財源廣進，閤家福氣。

雲林縣長張麗善今天搶先帶大家一睹稻美、嗅聞稻草香，並和小朋友在草堆中快樂玩吹泡泡，歡迎民眾來雲林賞稻草及玩竹編、品嚐酸菜料理、體驗古童玩。

雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，今年結合竹編推出喜氣的虎寶。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，今年結合竹編推出喜氣的虎寶。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉稻草酸菜節將於本月25日三結村的國道交流道下方盛大登場，雲林縣長張麗善歡迎大家來體驗不凡的農村樂。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善

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