國罵爭議之後 音樂劇「勸世三姊妹」31日雲林虎尾登場

躍演劇團新作「勸世三姊妹」讀劇音樂會夾雜國罵惹爭議，劇團導演曾慧誠今天表示，新劇本更改爭議地址外，其他原汁原味將在31日搬到雲林縣虎尾鎮演出，將邀請實際的蔡姓屋主前來觀看。

「勸世三姊妹」開場曲一開頭，劇中女子詢問一名男子，「你祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號、宋德正先生」，男子在回答後，女子飆出8字國罵，開始演唱。

音樂劇在網路社群網站被狂分享，網友反應兩極。被提到地址的蔡姓屋主和興中里長則氣炸，一度揚言要提告，劇團緊急出面道歉，平息紛爭。

民進黨籍立委蘇治芬認為，此為藝術創作，因此邀約躍演劇團31日晚間7時到虎尾鎮同心公園演出，今天舉辦記者會，邀請民眾到場與劇團一起跨年。

蘇治芬致詞時表示，她很少聽過音樂劇使用本土語言，表達押韻自然流暢，並打包票，讓民眾看完整齣戲會流眼淚，演員演出到位、劇本內容令人感動。

蘇治芬指出，此齣音樂劇做了大量深入的田調，不只讓人更認識台灣這片土地，創作出台灣的故事，她願意邀請他們來虎尾作客，真正為雲林再來一齣音樂劇。

曾慧誠說明，「勸世三姊妹」植入大量台灣在地元素，涵括牽亡歌陣、道士、孝女白琴、西索米等，讓台派喪葬禮俗搖身一變，成為在地小鎮生死嘉年華。

曾慧誠提到，「勸世三姊妹」編劇是虎尾在地人，當初是考量「押韻」需求，才將住址選中興中里，並非真正發生地的地址，因此造成蔡姓屋主的困擾，目前劇本已把爭議的地址改掉，也會邀請蔡姓屋主觀賞，讓大家了解音樂劇中所講的人與人間的情感。