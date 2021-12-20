替施工機具戴口罩 嘉義縣環保局出大絕降空污

嘉義縣每年工程數量多，施工機具燃燒柴油成空氣污染源，環保局今與朴子市公所合作，將1輛機齡11年公務用挖土機加裝客製化濾煙器，經實證黑煙去除率達90%以上，明顯減低排煙污染量。

縣府環保局長張根穆表示，嘉義縣工程數量每年超過2500件，施工柴油機具黑煙排放污染導致轄內空氣污染，應逐步納入管制面，環保局為有效管制移動污染源，推廣柴油引擎施工機具取得自主管理標章。

朴子市垃圾衛生掩埋場今上午舉辦「環保挖土機，無煙從嘉做起」示範觀摩會，張根穆頒發1輛挖土機「黑煙達優級」自主管理標章，張根穆說，未來會輔導柴油引擎施工機具業者參與自主管理，共同改善嘉義縣空氣品質。

環保局補充，本次安裝濾煙器的挖土機，2010年出廠、機齡達11年，安裝前黑煙不透光率2.2m-1，安裝後黑煙不透光率0.02m-1，黑煙去除率達90%以上，安裝後預估每年可削減PM2.5達13.3公斤。

另，挖土機濾煙器加裝即時數據傳輸系統，可監看運轉中柴油引擎後處理系統各項數據是否正常。

張根穆說，目前嘉義縣共82輛施工機具，43輛完成檢驗，其中7輛黑煙不透光率大於1.0m-1，環保局將輔導業者落實定期維修保養，必要時輔導加裝如濾煙器等防制污染設備，或汰舊換新，確保施工機具維持工作效能，也改善施工機具空污問題。

環保局後續也將針對從事營建工程、粉粒狀物堆置、運送工程材料、廢棄物或其他工事所需柴油，及替代清潔燃料移動污染源等作業使用施工機具，核發自主管理標章。