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南市沿海新增都市計畫區 北門都市計畫發布實施

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
內政部都委會已審核通過北門區都市計畫區，可望更健全周遭區域發展，圖為北門永隆溝景色。記者謝進盛／攝影
內政部都委會已審核通過北門區都市計畫區，可望更健全周遭區域發展，圖為北門永隆溝景色。記者謝進盛／攝影

台南市沿海地區新增一處都市計畫區；內政部都委會已審核通過北門區都市計畫區，計畫面積52.18公頃，並於本月16日發布實施，其中有近4公頃，可提供約3.92公頃新住宅區，可望更健全周遭區域發展。

台南市政府都市發展局今在新營開記者會，局長莊德樑表示，都發局「擬定北門都市計畫」今年4月13日內政部都市計畫委員會審議通過，本月16日發布實施。細部計畫內容涉及各項土地使用項目、強度及都市設計準則，也經南市都委會完成審議，本月17日發布實施，計畫面積52.18公頃。

莊德樑表示，北門地區因既有聚落土地產權細分，周邊又被鹽田包圍，可發展腹地受限，並有道路狹窄及排水滯洪等問題，經市府多次與國有財產署協調將周邊公有土地納入整體開發，可提供約3.92公頃新住宅區，並新增劃設公園(兼滯洪池)及道路。

都發局指出，北門都市計畫配合雲嘉南濱海國家風景區管理觀光遊憩規劃，畫設3處旅遊服務專用區。另因應地區水產加工及工商服務產業需求，於永隆溝南側臨台17線處及永隆溝碼頭周邊，劃設3處產業專用區，預計引進批發零售、產業研發、水產加工及休閒遊憩等相關產業，可望帶動地區整體繁榮與發展。

另永隆宮面前廣場周邊這次都市計畫也畫設為商業區，留設街角廣場，連結永隆宮、烏腳病醫紀念館與錢來也等觀光景點，以活絡當地觀光發展。

相關發布實施計畫書圖刊載於市府全球資訊網首頁「市政公告」（https://www.tainan.gov.tw），以及市府都市發展局網站首頁之「公告事項/都計發布實施」供公眾查閱（https://udweb.tainan.gov.tw/Default.aspx

內政部都委會已審核通過北門區都市計畫區，共有約52公頃。圖／台南市政府都市發展局提供
內政部都委會已審核通過北門區都市計畫區，共有約52公頃。圖／台南市政府都市發展局提供

都市計畫 北門 台南

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