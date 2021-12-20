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嘉縣「行動藥管嘉」計畫 深入社區替長輩把關健康

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣「行動藥管嘉」成果發表會，眾人將過期、不合格藥品放在牛車上，準備銷毀。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣「行動藥管嘉」成果發表會，眾人將過期、不合格藥品放在牛車上，準備銷毀。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣推「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關，今辦成果發表會。衛生局表示，今年有60家社區友善藥局加入，除大埔鄉外鄉鎮布建涵蓋率達100%。

衛生局指出，嘉義縣老年人口多有慢性病需就醫，但用藥品項多、複雜度高，易有重複或錯誤用藥及存放保管不佳等問題，衛生局推動「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關。

衛生局說明，嘉義縣友善社區藥局除大埔鄉外，布建涵蓋率達100%，照護人數近3千人，送藥到宅229人，也成立全國首支藥師講師團，前進38個醫事C據點提供民眾用藥教育與諮詢，藥品回收超過2萬5000顆、建構12家無障礙藥局。

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說，嘉義縣長輩用藥知識不明確，常亂買藥，公會趁過年前協助他們整理藥品，並判斷是否重複用藥，展現在地化藥事服務。

「吃藥是治病，用不好則會害命」，嘉義縣長翁章梁說，台灣健保便利、用藥頻繁，藥局也很多，縣府與藥師公會合作，感謝藥師講師團到醫事Ｃ據點教導長輩用藥知識及諮詢，透過分布綿密的藥局就近解決鄉親用藥問題。

今日發表會由大林昇學幼兒園以用藥安全主題話劇及活力舞揭開序幕，藥師公會代表隨後推出牛車，滿載回收藥物，顯示藥事服務已造福許多鄉親，也象徵長輩的健康滿載一牛車。

衛生局長趙紋華強調，透過社區藥師協助長者正確用藥，也提醒鄉親沒有處方的藥品不能亂吃，要遵守「不聽別人推薦的藥」、「不信有神奇療效的藥」、「不買地攤、夜市、遊覽車上賣的藥」、「不吃別人送的藥」、「不要推薦藥給別人」等五不原則。

嘉義縣長翁章梁（右三）感謝藥師講師團到醫事Ｃ據點教導長輩用藥知識及諮詢，就近解決鄉親用藥問題。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）感謝藥師講師團到醫事Ｃ據點教導長輩用藥知識及諮詢，就近解決鄉親用藥問題。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣推「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關，今辦成果發表會。
嘉義縣推「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關，今辦成果發表會。

衛生局 嘉義 大埔

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