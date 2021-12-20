嘉縣「行動藥管嘉」計畫 深入社區替長輩把關健康

嘉義縣推「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關，今辦成果發表會。衛生局表示，今年有60家社區友善藥局加入，除大埔鄉外鄉鎮布建涵蓋率達100%。

衛生局指出，嘉義縣老年人口多有慢性病需就醫，但用藥品項多、複雜度高，易有重複或錯誤用藥及存放保管不佳等問題，衛生局推動「行動藥管嘉」計畫，透過社區藥局藥師與醫事C據點結合，為長輩用藥把關。

衛生局說明，嘉義縣友善社區藥局除大埔鄉外，布建涵蓋率達100%，照護人數近3千人，送藥到宅229人，也成立全國首支藥師講師團，前進38個醫事C據點提供民眾用藥教育與諮詢，藥品回收超過2萬5000顆、建構12家無障礙藥局。

嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝說，嘉義縣長輩用藥知識不明確，常亂買藥，公會趁過年前協助他們整理藥品，並判斷是否重複用藥，展現在地化藥事服務。

「吃藥是治病，用不好則會害命」，嘉義縣長翁章梁說，台灣健保便利、用藥頻繁，藥局也很多，縣府與藥師公會合作，感謝藥師講師團到醫事Ｃ據點教導長輩用藥知識及諮詢，透過分布綿密的藥局就近解決鄉親用藥問題。

今日發表會由大林昇學幼兒園以用藥安全主題話劇及活力舞揭開序幕，藥師公會代表隨後推出牛車，滿載回收藥物，顯示藥事服務已造福許多鄉親，也象徵長輩的健康滿載一牛車。