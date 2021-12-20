滿滿文青風！嘉義博茶會25日登場 超萌代言人曝光

「2021高山茶都・嘉義」博茶會與在地藝術家、4大茶藝協會及5大茶社區，以「茶．設計」為主題，打造11大主題設計場域、23場茶文化展演、超過140席在地人文特色交融的茶席體驗，12月25日將在中埔鄉農會金蘭分部登場。

嘉義縣文化觀光局今天上午在中埔鄉農會金蘭分部舉辦記者會，邀請連續14年榮獲嘉義縣傑出演藝團隊「雯翔舞團」表演，縣長翁章梁在悠揚樂聲中席地品茶，也和吉祥物DUMA熱情互動。

翁章梁說，此次博茶會規劃兩部分，其一介紹茶、咖啡的與嘉義的發展，也教遊客辨別好茶、好咖啡；另一部分，將茶與藝術、音樂、歲月結合，希望大家到嘉義享受最好的茶跟咖啡。

翁章梁說，此次博茶會邀請最受小朋友歡迎的DUMA擔任代言人，希望透過DUMA討喜形象深化茶文化年輕化。

主辦方嘉縣文觀局表示，今年博茶會跳脫以往視、味、嗅覺感官體驗，邀請在地藝術家黃文淵和嚴國勳設計主題場館，由嘉義5大茶產區、4茶藝協會攜手為賓客奉茶，對應歐洲茶文化與多元領域藝術美學，讓大眾感受嘉義獨樹一格的茶設計美學。

場館設計與6位藝術家合作，包含聲音藝術、木雕裝置、竹編展現、水彩畫作及文創產業，打造主題設計展館；「茶x歲月」深入台灣茶歷史，嚴國勳以茶包裝設計為主題，用歷史老件讓民眾深刻感受臺灣茶的輝煌歲月。

「茶x藝術空間」由在地藝術家黃文淵打造，融合地方媒材竹、茶設計；「青馨水房」則邀請韓國藝術家宋周妍，以新鮮茶葉和水，邀社區村民駐地創作，用複合媒材呈現水滴茶葉，設計創意茶屋。

今年嘉義博茶會13月25日到明年元月2日將於中埔鄉農會金蘭分部登場，開幕日邀請三金主持人黃子佼，為博茶會揭幕，陪伴民眾渡過耶誕及元旦假期。