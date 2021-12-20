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嘉市垂楊路公車亭車道 這兩路口改直走不能左轉

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市垂楊路上仁愛路口公車亭車道，只能直行，但前一個路口西門街，卻出現2個車道預告牌，讓民眾困惑是否指西門街口。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊路上仁愛路口公車亭車道，只能直行，但前一個路口西門街，卻出現2個車道預告牌，讓民眾困惑是否指西門街口。記者林伯驊／攝影

嘉義前市長涂醒哲7年前廢除垂楊路BRT公車專用道，並讓文化路口、仁愛路口中間的公車亭車道可左彎，但嘉市府近年陸續接獲，轉彎車擋直行，又切不出來，直行車不左轉會擋道，交通處評估後報請市長黃敏惠，決定改僅能直行；民眾指出，仁愛路口之前西門街連有2個車道預告標示，令人混淆，交通處表示近日調整。

市府交通處指出，垂楊路上仁愛路口的雙向、文化路口往東向，路中間都有公車亭，專用道廢除後一般車輛都可行走，還開放直走、左轉，導致公車司機或職業駕駛反映，直行卻遇上左彎待轉車時，被公車亭擋住，無法往右切出車道，或直行車遇左轉燈不彎，也無法切旁邊禮讓後方，導致卡住，互相阻擋。

交通處表示，垂楊路中間的公車亭當時經i-Voting決議不拆除，目前不會更動，檢討之後，考量會出現擋道情形，律定內線車道只能直行，今年中旬分別在垂楊路上仁愛路口的雙向、文化路口往東向，前一個路口設「車道預告標示」，預告內線只能直走。

不過近期民眾發現，垂楊路往西，在仁愛路口之前的西門街口，連出現2個車牌預告標示，讓人疑惑是否西門街路口內線也不能左轉，但地面標線卻又可以。

交通處表示，這車道預告標示確實會讓人誤解，近日會前往移走其中1個標牌，讓用路人清楚知道是BRT站台區的車道預告標誌。

交通處強調，垂楊路上仁愛路口、文化路口BRT公車亭車道，改為只能直行後，職業駕駛還致電感謝改善許多，實施順暢；至於此兩路口要左轉，要在中線車道。

嘉義市垂楊路上仁愛路口的雙向、文化路口往東向，公車亭車道都改為只能直行，並在前一個路口，設車道預告牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市垂楊路上仁愛路口的雙向、文化路口往東向，公車亭車道都改為只能直行，並在前一個路口，設車道預告牌。記者林伯驊／攝影

車道 BRT

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