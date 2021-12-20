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台南新市、西港公有市場改善 黃偉哲勘察承諾持續推動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新市、西港公有市場改善，黃偉哲勘察承諾持續推動。記者周宗禎／攝影
台南新市、西港公有市場改善，黃偉哲勘察承諾持續推動。記者周宗禎／攝影

台南市新市公有零售市場、西港公有市場設施較為老舊，市府推出「改善振興計畫」，市長黃偉哲今天勘查工程現況；黃偉哲表示，大家對傳統市場常有刻板印象甚至誤解，許多傳統市場、攤商都充滿人情味，但硬體設施方面需多加強，市政府會盡力讓傳統市場變成更好的購物地方。

黃偉哲說，大賣場基本上就是冷冰冰的，但是傳統市場充滿人情味，大家互相打招呼、互相噓寒問暖，而且坦白講還可以討價還價，所以很多人喜歡來傳統市場，現在我們把硬體設施改善的更好一點更乾淨、更明亮一點、更好停車一點，所以讓傳統市場可以有更多的競爭力。尤其是很多原來台南縣的地方，因為它距離大賣場很遠，所以傳統市場還是要負擔起最主要的採買責任。

黃偉哲表示，疫情關係許多人怕群聚，對傳統市場會有一點遲疑，市府推動台南便利送，可以讓一些商家、民眾不方便或是不方便或者是沒有空來市場，可以打電話或是透過台南便利送來訂購一些物件，傳統市場就可以透過計程車來配送到民眾的家裡或是社區。這樣對民眾方便，對傳統市場業者方便，對計程車也方便，這個政策會持續推動。

台南新市、西港公有市場改善，黃偉哲勘察承諾持續推動。記者周宗禎／攝影
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台南新市、西港公有市場改善，黃偉哲勘察承諾持續推動。記者周宗禎／攝影
台南新市、西港公有市場改善，黃偉哲勘察承諾持續推動。記者周宗禎／攝影

傳統市場 台南 黃偉哲

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