快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

台灣恐缺電 台積電增建先進製程晶圓廠日本成另一選項？

台南科技執法查空污 2年抓15件工廠違規

中央社 / 台南20日電

台南市政府環保局導入科技執法進行工廠空污稽查，以往不易追查或發現的氣體逸散情形較能確實掌握，去年與今年累計查獲15件違規，並輔導業者限期完成改善，效率較以往提高。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，15件違規工廠中以金屬表面塗裝處理業的9件最多，電子業5件，另有1件為印刷業，違規情形以未核可的排放口有排放行為、防制設備未正常操作為多數，也有夜間偷排行為。

台南市環保局指出，近2年來運用科學儀器輔助稽查已成常態，單是空拍機稽查就有37次，由空拍機搭載微型感測器，即時大範圍監測工業區空氣污染物排放，突破過去無法靠近排放源或無法判定污染來源的限制。

台南市環保局指出，空拍得到的資料再經紅外線儀監測設備進一步分析污染物種類，或驗證擴散路徑，最後從環保局列管的工廠比對原物料種類，就能追查出問題所在，予以取締、告發與輔導。

台南市環保局指出，稽查人員進入工廠時，為了更容易判別有無氣體污染排放，就要借重氣體偵測洩漏儀，必要時也會使用簡易式自動連續系統（Mini-CEMS）設備，驗證空氣污染防制設備的處理效率是否達到要求，也是工廠設備維護改善的依據。

台南市環保局指出，每年10月至隔年3月，環保局針對在假日或夜間違反空氣污染防制法的業者加倍罰鍰，不分日夜稽查，也會持續運用科學儀器輔助，以收遏阻效果。

台南 空拍機

延伸閱讀

科學儀器輔助稽查常態化 南市15件工廠汙染偷排偷放

2021年機車定檢延長期限將屆 需12/31前定檢以免受罰

影／台中家具工廠大火竄濃煙 員工急拆鐵窗跳下2樓逃生

影／台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

相關新聞

台南火車站前圓環大改造 以人為本的公共空間

台南火車站站前交通環境規畫已完成招標，將把百餘年的站前圓環朝非圓環形式，而是讓人通行、活動，以人為本的公共空間方向規畫。...

台南海安聖誕音樂節24日登場 南警請民眾配合交管

2021台南海安商圈聖誕音樂節，本月24、25、26日接連3天在中西區海安路段舉行，為避免大量車潮造成道路壅塞情形，台南...

台南新市、西港公有市場改善 黃偉哲勘察承諾持續推動

台南市新市公有零售市場、西港公有市場設施較為老舊，市府推出「改善振興計畫」，市長黃偉哲今天勘查工程現況；黃偉哲表示，大家...

科學儀器輔助稽查常態化 南市15件工廠汙染偷排偷放

台南市環保局近兩年導入科技執法，讓不易追查或不易發現的氣體逸散等情形現形，已累計查獲15件違規，違規工廠以金屬表面塗裝處...

解決台南鹽行省道交通之癌 興建永安轉運站

台南市政府為解決台一線永康區鹽行路段大客車停靠問題，交通局規畫在永康物流及轉運專區內興建「永安轉運站」，預計2023年動...

嘉義鹿草水壓不足沒水用 盼正視

自來水公司因應嘉義縣政府開發馬稠後工業園區，已汰換鹿草鄉163縣道沿線自來水管線，縣議員詹琬蓁說，近期卻接獲附近居民反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。