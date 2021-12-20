台南科技執法查空污 2年抓15件工廠違規

台南市政府環保局導入科技執法進行工廠空污稽查，以往不易追查或發現的氣體逸散情形較能確實掌握，去年與今年累計查獲15件違規，並輔導業者限期完成改善，效率較以往提高。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，15件違規工廠中以金屬表面塗裝處理業的9件最多，電子業5件，另有1件為印刷業，違規情形以未核可的排放口有排放行為、防制設備未正常操作為多數，也有夜間偷排行為。

台南市環保局指出，近2年來運用科學儀器輔助稽查已成常態，單是空拍機稽查就有37次，由空拍機搭載微型感測器，即時大範圍監測工業區空氣污染物排放，突破過去無法靠近排放源或無法判定污染來源的限制。

台南市環保局指出，空拍得到的資料再經紅外線儀監測設備進一步分析污染物種類，或驗證擴散路徑，最後從環保局列管的工廠比對原物料種類，就能追查出問題所在，予以取締、告發與輔導。

台南市環保局指出，稽查人員進入工廠時，為了更容易判別有無氣體污染排放，就要借重氣體偵測洩漏儀，必要時也會使用簡易式自動連續系統（Mini-CEMS）設備，驗證空氣污染防制設備的處理效率是否達到要求，也是工廠設備維護改善的依據。

台南市環保局指出，每年10月至隔年3月，環保局針對在假日或夜間違反空氣污染防制法的業者加倍罰鍰，不分日夜稽查，也會持續運用科學儀器輔助，以收遏阻效果。