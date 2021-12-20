科學儀器輔助稽查常態化 南市15件工廠汙染偷排偷放

台南市環保局近兩年導入科技執法，讓不易追查或不易發現的氣體逸散等情形現形，已累計查獲15件違規，違規工廠以金屬表面塗裝處理業最多。環保局長謝世傑表示，運用科學儀器輔助稽查已常態化，工廠務必做好空污防制設備並正常操作，以免違規受罰。

環保局分析15件違規的工廠，以金屬表面塗裝處理業9件最多，其次是電子業5件，另1件為凹版印刷業。違規情形以未核可的排放口有排放行為、防制設備未正常操作居多數，也有夜間偷排行為。

市長黃偉哲表示，環保局與時俱進善用科學儀器，工廠空汙稽查效率大幅提升，為空氣品質把關。環保局長謝世傑指出，科技執法已是趨勢，請工廠務必做好空污防制設備並正常操作，以免違規受罰。

環保局指出，運用科學儀器輔助稽查已呈常態化趨勢，1年多來單是空機稽查就有37次，空拍機搭載微型感測器，即時性的大範圍監測工業區空氣汙染物排放，突破了過去無法靠近排放源或無法判定汙染來源的限制。

當空拍得到的資料後，會經由紅外線儀監測設備分析汙染物的種類或驗證擴散路徑，最後從環保局列管的工廠去比對原物料種類，就能抽絲剝繭追查出問題在所，進而取締、告發與輔導，達到遏阻的目的。

陸地上科學儀器也頻建功，稽查人員進入工廠時，為了更容易判別有無氣體汙染排放，會使用氣體偵測洩漏儀，另必要時也會使用簡易式自動連續系統（Mini-CEMS）設備，驗證空氣汙染防制設備的處理效率是否達到要求，雙管齊下遏阻汙染。