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解決台南鹽行省道交通之癌 興建永安轉運站
台南市政府為解決台一線永康區鹽行路段大客車停靠問題，交通局規畫在永康物流及轉運專區內興建「永安轉運站」，預計2023年動工，未來將結合國道客運及市區公車轉乘，改善鹽行地區交通機能，並創造舒適的候車環境，提升旅客轉乘安全與便利性。
交通局長王銘德表示，市長黃偉哲十分重視市區聯外交通疏導，而鹽行地區及永康交流道附近，長期以來因大客車無適當停靠地點，影響行車交通安全，並造成交通壅塞，為此在距離永康交流道約500公尺的永康物流及轉運專區內建置「永安轉運站」，成為永康地區聯外的交通樞紐，提供良好候車空間，並可紓解幹道交通。
永安轉運站位於永運路，土地面積約0.5公頃，未來規畫為國道客運及市區公車交會轉乘點，除了和欣、統聯、國光3家國道客運業者進駐，也將打造市區公車5、20、21、橘12、H62高鐵快捷公車在永康區的轉運節點，未來民眾可利用綿密的公車路網接駁至北區、安南、新市甚至善化、麻豆等周邊區域。
王銘德表示，永安轉運站已獲得規畫設計補助經費118萬，預計規畫6席乘車月臺、機車停車場、臨停接送區等，使各種車輛動線分明。另候車設施將結合太陽能光電板，並透過綠色工法營造整體景觀，創造永續節能低碳的轉運站。
公運處處長吳俁之指出，永安轉運站日前已徵選出規畫設計團隊，著手設計，目標2023年興建，2024年完工啟用。
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