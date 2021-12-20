台南火車站前圓環大改造 以人為本的公共空間

台南火車站站前交通環境規畫已完成招標，將把百餘年的站前圓環朝非圓環形式，而是讓人通行、活動，以人為本的公共空間方向規畫。昨天交通局舉辦的工作坊，與會人員也認為應捨去圓環，改造成市民活動廣場。交通局表示，將廣納意見並朝此方向規畫，讓以人為本的交通從這裡開始。

台南火車站前交通環境長期被批評亂且不友善，交通局因應鐵路地下化，將進行站前交通環境的大改造，但為聽取更廣泛的聲音，與台南社大合作，透過系列公民參與活動收集各方意見。

交通局昨天下午進行最後一場討論，參加工作坊的民眾普遍建議把不方便行人進入及活動的圓環改為可讓人步行、活動的廣場。成大交通管理科學系助理教授鄭祖睿分享英國倫敦老街圓環改造的案例，從2014年提案把圓環改造成半島，提供行人與自行車更安全的空間，歷經溝通、諮詢等程序，已在2019年動工，明年將完工。他說，過程中也曾擔心施工中會挖到歷史遺構，但並沒這問題出現。

交通局表示，站前交通環境改善規畫招標已在日前完成，由AECOM艾奕康團隊獲選，所提的規畫方向朝人本為考量，希望把圓環改為以人為主，而非以車為主的公共空間。由於收集的聲音以改造圓環成活動廣場居多，未來會朝此方向規畫，但會繼續聽取各方意見。

愛奕康集團成員陳伯鈞為中原大學景觀設計系兼任副教授，也分享韓國首爾以人為本的交通改造，以及國外圓環改造後的熱鬧、親近的景觀，期待藉由站前的交通環境改善，朝人本環境邁進一大步。

市議員謝龍介認為應利用鐵路東移大破大立的機會做好規畫，火車站前交通最大問題是停車，可考慮設地下停車場，有助於紓解停車及改善遊民問題。他說，進步的城市，交通環境的設計是車不與人爭，因此任何規畫都要審慎、長遠評估，若有失準，問題還是會存在。