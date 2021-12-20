台南海安聖誕音樂節24日登場 南警請民眾配合交管

2021台南海安商圈聖誕音樂節，本月24、25、26日接連3天在中西區海安路段舉行，為避免大量車潮造成道路壅塞情形，台南市警二分局將交通管制，安排員警交通疏導，並請往來汽機車提前改道。

台南海安商圈聖誕音樂節活動會場管制範圍如下：中西區海安路 (中正路至民生路)、海安路中央軸帶(中正路至府前路)。管制時間：12月24、25、26日3天下午2點至晚上10點。

今年海安商圈聖誕音樂節活動，活動內容括耶誕思味市集，街藝表演，耶誕遊行活動，預估會吸引大量人潮到場參加。

台南市警二分局今天呼籲汽機車駕駛人，行經海安路相關路段時，請配合減速慢行或提前改道，勿任意違規停車，並遵守員警指揮疏導；同時也請參與活動民眾遵守交通規則，勿隨意穿越馬路或占用車道，以確保行車安全與順暢。