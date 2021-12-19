南市首場耶誕演唱會晚間新營開場 3000多人擠滿會場

台南耶誕跨年系列活動首場演唱會，今晚在新營南瀛綠都心公園登場，邀請歌手戴愛玲、動力火車等上台開唱，市長黃偉哲也與歌手張秀卿合唱膾炙人口的「車站」，會場至少湧入超過3000人，黃允諾，只要議會支持，市府會每年安排在新營開唱。

台南市政府今年耶誕跨年系列活動安排本月19、25、31 日共3場演唱會，找來知名音樂人陳鎮川帶領金曲獎王牌製作團隊，邀請歌手涵蓋5金得主（金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎），希望帶給台南鄉親有難忘歌唱饗宴。

首場演唱會名為「原聲草地音樂會」，晚間在新營南瀛綠都心登場，請來不幸機構、六庫樂團、劉昊、張秀卿、戴愛玲、Matzka、動力火車等卡司。

早年以模仿歌手鳳飛飛走紅的張秀卿，現場也演唱鳳飛飛 唱紅的「愛你在你心口難開」、「流水年華」吸引台下鳳迷迎唱，

有多次上台與歌手合唱的黃偉哲晚上近7點上台，也與張秀卿合唱「車站」，兩人也展現好默契，透過歌聲詮釋這曲「國民歌曲」歌曲意境，台下鄉親也回報熱情掌聲。