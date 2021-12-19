快訊

By2妹才喊沒介入婚姻 李靚蕾晾裸照證據神打臉

連簽領證件都要用台北通 員工酸：北捷馬屁拍得最徹底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市首場耶誕演唱會晚間新營開場 3000多人擠滿會場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市首場耶誕演唱會晚間新營開場，市長黃偉哲與歌手張秀卿合唱「車站」。 記者謝進盛／攝影
南市首場耶誕演唱會晚間新營開場，市長黃偉哲與歌手張秀卿合唱「車站」。 記者謝進盛／攝影

台南耶誕跨年系列活動首場演唱會，今晚在新營南瀛綠都心公園登場，邀請歌手戴愛玲、動力火車等上台開唱，市長黃偉哲也與歌手張秀卿合唱膾炙人口的「車站」，會場至少湧入超過3000人，黃允諾，只要議會支持，市府會每年安排在新營開唱。

台南市政府今年耶誕跨年系列活動安排本月19、25、31 日共3場演唱會，找來知名音樂人陳鎮川帶領金曲獎王牌製作團隊，邀請歌手涵蓋5金得主（金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎），希望帶給台南鄉親有難忘歌唱饗宴。

首場演唱會名為「原聲草地音樂會」，晚間在新營南瀛綠都心登場，請來不幸機構、六庫樂團、劉昊、張秀卿、戴愛玲、Matzka、動力火車等卡司。

早年以模仿歌手鳳飛飛走紅的張秀卿，現場也演唱鳳飛飛 唱紅的「愛你在你心口難開」、「流水年華」吸引台下鳳迷迎唱，

有多次上台與歌手合唱的黃偉哲晚上近7點上台，也與張秀卿合唱「車站」，兩人也展現好默契，透過歌聲詮釋這曲「國民歌曲」歌曲意境，台下鄉親也回報熱情掌聲。

壓軸的動力火車更將帶來滿滿1小時演唱，有如小型演唱會，著名的「忠孝東路走九遍」等歌曲，讓觀眾沉醉在樂海中，不同的曲風，時而搖滾，有時抒情，讓粉絲大呼過癮。

南市首場耶誕演唱會，今晚在新營開場，會場擠滿人潮。 記者謝進盛／攝影
南市首場耶誕演唱會，今晚在新營開場，會場擠滿人潮。 記者謝進盛／攝影

演唱會 台南 黃偉哲 動力火車

延伸閱讀

新北平安晚會福音解籤超夯！ 民眾爭相與耶誕女郎合影

周末何處去？台中青村集市、白色耶誕野餐派對熱鬧登場

戴愛玲忙翻出意外 急找好心人「招待看演唱會」

五堅情粉絲抵制小豬羅志祥登小巨蛋？偉晉親自回應了

相關新聞

雲林口湖箔子寮漁港淤積嚴重 水利署斥資3500萬清疏

雲林縣口湖鄉箔子寮漁港受今年8月7日豪雨侵襲，大排出海口淤沙嚴重、阻礙水流，大水宣洩不易，致內陸也出現水患，立委蘇治芬爭...

南市首場耶誕演唱會晚間新營開場 3000多人擠滿會場

台南耶誕跨年系列活動首場演唱會，今晚在新營南瀛綠都心公園登場，邀請歌手戴愛玲、動力火車等上台開唱，市長黃偉哲也與歌手張秀...

「西拉雅飛車趣」41隊競逐 抱走金獎18萬是他

西拉雅國家風景區管理處舉辦第八屆「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」今在走馬瀨農場登場，傍晚成績出爐，來自台南鹽水...

嘉義市惜食冰箱將進化「惜物」二手物 明年續拓據點

嘉義市政府推動社區「惜食冰箱」，今年藉中央補助累計成立11據點，市府今辦福利社區化聯合成果展，透露明年續獲大旗艦補助，劉...

台南湯德章故居列紀念建築爭議 文化部修改法令

228中殉難的人權律師湯德章位在台南的故居，在今年3月時經過文資審議未列為紀念建築引發爭議，經本報獨家報導法令上的疑義後...

發展迅速 台南善化多處下月起路邊停車收費

為解決日趨嚴重停車問題，提高提車位周轉率，台南市政府將針對包括善化火車站周遭、大成及光文陸橋下及南科LM特定區多條道路，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。