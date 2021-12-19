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「西拉雅飛車趣」41隊競逐 抱走金獎18萬是他
西拉雅國家風景區管理處舉辦第八屆「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」今在走馬瀨農場登場，傍晚成績出爐，來自台南鹽水的「西拉走馬真有趣」，以馬車造型為發想，登上新科西拉雅車神寶座，帶回金獎18萬獎金。
自2014年開始舉辦的西拉雅趣飛車，今年因疫情而延到12月才舉辦，仍有41隊各路好手報名，除有經驗豐富常勝隊伍、也不乏有初次參賽外國隊伍。
西拉雅趣飛車活動在全長400公尺賽道設計了5個關卡，設置約2米高的起跑台，讓選手們可以全力的從高台衝刺出發，第二關設置高30及50公分小跳台，再來以牧草球作為障礙物的S型彎道，和終點挑戰車手停車技術的芒果停車格。
今年全新關卡「老街Di Di Long」以5個老街特產為主題，要考驗參賽者精準操控車輛的能力。評審團則由邱惠琳、朱家瑩、楊天祥、張崴縉、胡佑宗5人擔任，根據造型創意、工藝、團隊精神評分以及關卡挑戰分數統整後，傍晚成績出爐。
其中，「西拉走馬真有趣」，以馬車造型作為發想，打敗其他參賽隊伍，登上新科西拉雅車神寶座，帶回金獎18萬獎金。銀獎由「悍馬功勞」以悍馬車為主；銅獎為「臺灣獅力旺Lion」以精緻台南安平劍獅拿下。大會也加碼大會評審獎，由「I will be back」獲得。
西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，「西拉雅趣飛車」品牌已深植人心，未來希望西拉雅趣飛車本身能朝向更多元豐富方向發展，吸引更多人來到西拉雅風景區，體驗西拉雅之美。
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