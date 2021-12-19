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雲林口湖箔子寮漁港淤積嚴重 水利署斥資3500萬清疏

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委蘇治芬（左二）今天與水利署、第五河川局等相關單位人員至箔子寮漁港，現勘排水出海口防潮閘門漂沙淤積情況。記者陳苡葳／攝影
立委蘇治芬（左二）今天與水利署、第五河川局等相關單位人員至箔子寮漁港，現勘排水出海口防潮閘門漂沙淤積情況。記者陳苡葳／攝影

雲林口湖鄉箔子寮漁港受今年8月7日豪雨侵襲，大排出海口淤沙嚴重、阻礙水流，大水宣洩不易，致內陸也出現水患，立委蘇治芬爭取中央3500萬元施作清疏及沙洲保護等應急工程，今在現場會勘後，預定明年汛期前完工。

蘇治芬今天與水利署河川海岸組長李榮富、第五河川局長張庭華、口湖鄉長林哲凌及縣議員蔡孟真、蔡岳儒等人，至箔子寮排水出海口防潮閘門現勘漂沙淤積情況，現場聚集十多位漁民聆聽並表達意見。

張庭華表示，該工程進行箔子寮漁港北側防潮門排水口、箔子寮漁港等2處清疏作業，順暢區域排水；由於目前箔子寮漁港「港嘴處」淤積也很嚴重，漁船進出恐陷危險，將一併納入施作範圍，清疏的沙源則會海拋至箔子寮汕西側固沙，改善沙洲持續侵退情形。

李榮富說明，該工程預定從2處抽沙位置，分別以機具浚挖及受泥船運送至水深3.5公尺以上區域海拋，再由抽沙船抽至3至4公里處的箔子寮汕西側潮間帶拋沙與固沙，目前已委由顧問公司設計規畫，後續由縣政府發包施工。

當地居民反映，應急工程只能治標，希望水利署能做「人工運河」治本，解決根本的淤積問題；張庭華回應，最大難度在於「大自然力量」，運河設施要做到何種程度避免淤積，仍需審慎評估，會持續研究最有利的工法。

蘇治芬也說，漂沙淤積問題確實不能只靠每年的清淤作業應急，應有更周全的計畫，她要求水利署於2個月內提出規畫方案，期有順應潮汐、海流且能與自然共處的解方。

雲林縣口湖鄉箔子寮漁港出海口淤沙嚴重。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖鄉箔子寮漁港出海口淤沙嚴重。記者陳苡葳／攝影

口湖鄉 蘇治芬 水利署 雲林

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