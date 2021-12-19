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台南疫苗注射站現移工人潮 民眾：非法移工這麼多？

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影
台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影

台南市近期針對非法外籍移工特別提供隨到隨打的疫苗服務，昨天與今天在台南火車站附近的疫苗注射站都能見到移工大排長龍，讓人驚訝「台南市非法勞工原來這麼多」，衛生局則表示，昨天遠東百貨廣場注射站大約有400多人完成注射，其中不僅有非法移工、也有合法與台籍民眾，「排隊的不完全是非法移工」

不過，衛生局表示，合法移工多數在之前已與台灣民眾一起注射疫苗，目前隨到隨到站開放民眾與移工（包括合法與非法皆可），加上移民署等單位有透過各種管道，促請非法移工到場注射，並保證不會查緝，確實會讓不少非法移工到現場注射。

台南市衛生局昨天與今天在台南後火車站遠百廣場設置BNT隨到隨打站，吸引許多人前往，廣場相當熱鬧，多數都是外籍面孔。

衛生局表示，在今天下午的隨到隨打場次之後，明天上午8點半到12點，還有最後一個場次的「國際友善BNT疫苗接種站」，地點在火車站前站，不限國籍、前500位完成接種者即贈100元寶雅禮券。

接種資格為12歲以上尚未接種任何一劑COVID-19疫苗者、18歲以上已接種1劑BNT疫苗後28天、18歲以上已接種1劑AZ疫苗滿8週者，不限國籍皆可前往接種。

此外台南市19、20日兩天各家診所與衛生局莫德納疫苗開診情形可點選網址查詢：https://reurl.cc/L78laa

衛生局表示，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至昨日止，共接種258萬9371劑次，人口涵蓋率76.7%、第2劑62.0%、追加第3劑涵蓋率0.2%，劑次涵蓋率138.7%。

台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影
台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影
台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影
台南遠百廣場BNT疫苗隨到隨打站昨天湧現排隊人潮，不少都是外籍面孔。記者修瑞瑩／攝影

新冠疫苗 台南 移工 BNT AZ疫苗

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