嘉義市惜食冰箱將進化「惜物」二手物 明年續拓據點

嘉義市政府推動社區「惜食冰箱」，今年藉中央補助累計成立11據點，市府今辦福利社區化聯合成果展，透露明年續獲大旗艦補助，劉厝社區發展協會等5處將從惜食進化「惜物」，試辦回收二手衣物、玩具等，社區整理後展示分享，不義賣；另鳳梨會社社區發展協會預計明年加入惜食冰箱。

市府社會處指出，大旗艦3年期計畫由福民社區執行，子計畫包括車店社區做橘世代志工培力、慶安社區做青年參與社區行動方案、何庄社區培力女力當導覽解說員、劉厝社區做惜食到惜福方案，明年有望獲比今年85萬更高的補助。

社會處指出，嘉市惜食冰箱2020年成立圳頭、興安等社區6處，今年劉厝社區發展協會設點並輔導車店、何庄、大溪、慶安社區發展協會共5處，累計11處；光劉厝等5據點今年5月至11月，就讓1655人次受益。

劉厝社區擔負惜食冰箱的剩食來源，理事長魏正城指出，陸續拜訪允統食品、噴水雞肉飯、三哥肉鬆、嘉松麵店等共10幾家業者，都非常有願意協助，成功簽約合作，雖不一定每天都有，但物資一到都會迅速領完。

不過不一定每間業者都願配合惜食冰箱，市府社會處透露，曾詢問1間生意不錯麵包店是否願加入惜食冰箱，業者明白說「不會有剩，都賣光光」，也有小有名氣的賣可頌業者，主動表明做失敗或沒賣完的丟掉可惜，跟精忠社區簽約；要求社區對願提供食物業者要更積極，「1、2個麵包都去收」。

劉厝社區明年持續執行惜食冰箱，鳳梨會社社區發展協會預計會加入成新據點，社會處表示，沒特別設定新據點目標數量，開放有意願的社區參加，輔導後補助購置冰箱，剩食來源要能自行籌募。

此外，劉厝、車店、何庄、大溪、慶安社區發展協會的惜食冰箱據點，明年進一步從惜食變惜物，募集二手玩具、衣服，由社區整理後，用「分享」概念，不做義賣營利，達到永續經營目標。