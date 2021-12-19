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台江濕地單車冬季賞鳥趣 40個名額報名趁早

中央社 / 台南19日電

台南台江國家公園將於明年1月8日舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，讓民眾騎著自行車，透過慢活、慢遊認識這片鄰近台南市的鳥類天堂。名額只有40個，即日起報名請早。

台江國家公園境內有魚塭、廢棄鹽田、泥灘地、河口沙洲等多樣濕地環境，鹽水溪下游及嘉南大圳，除位處國家級濕地鹽水溪口濕地，更緊鄰台灣唯二的國際級濕地之一的四草濕地。多樣濕地環境孕育豐富動植物生態，並提供過境或度冬候鳥補充養分及棲息環境。

沿岸紅樹林有許多白鷺鷥築巢，以及招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物棲息，並有鷸、鴴、雁鴨、黑面琵鷺、反嘴鴴、高蹺鴴等候鳥來此度冬。

隨秋冬到來，候鳥陸續飛抵台江度冬。台江國家公園管理管處將於民國111年1月8日（六）舉辦「單車賞鳥趣、漫遊山海圳」活動，帶領著民眾騎著單車，從觀海橋下沿著鹽水溪一路向西，在溪口處轉往山海圳綠道順著嘉南大圳東行，全程約10公里，沿路認識豐富河口資源及候鳥生態。

台江國家公園管理處新聞稿表示，這項單車賞鳥趣活動適合熱愛戶外活動及生態觀察的大小朋友，費用每人新台幣200元（現場收費），共40個名額。活動採網路報名http://action.tjnp.gov.tw/，報名即日起至12月30日止。參與者需自備自行車，或於報到現場付費租用自行車。

濕地 台江 單車

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