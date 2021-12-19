台南湯德章故居列紀念建築爭議 文化部修改法令

228中殉難的人權律師湯德章位在台南的故居，在今年3月時經過文資審議未列為紀念建築引發爭議，經本報獨家報導法令上的疑義後，文化部在上個月完成修法，明文規定紀念建築不需同時有歷史建物的身分，台南市文化局局長葉澤山表示，目前故居屬湯德章紀念協會所有，如果協會不反對，可以重新再開審議委員會列入紀念建築，對故居未來的保護與利用都有幫助。

協會理事長黃建龍表示，目前正擬具修復計畫，受到相關法令的限制，未來協會應該會先向文化部爭取經費整修再提報為紀念建築。主要是目前並沒有紀念建築的修復準則，如果要比照歷史建築的修復準則，費用過高，即使政府補助、協會仍需部分負擔，但其實歷史建築與紀念建築兩者在實質上有所不同，前者是古蹟、後者則是主要是針對特殊人物，修復標準明顯不同。

他表示，以湯德章故居為例，興建於日治時期，如果要比照歷史建築的修復標準，就要全部恢復到日治時期的樣貌，因為建物多年來經過改建，修復費用龐大，之前就曾向文化部反應沒有紀念建物修復標準，希望能另訂之，但尚未有結果。

湯德章位在友愛街巷內的故居，至今仍保留當年的律師辦公室，及湯曾睡過的日式臥房，去年一度面臨拆除危機，民間發起募款2000多萬元買下，創下國內民間募款買下文化資產的紀錄，當時由台南市民間的文化資產保護協會提報，希望登錄為具有法律保護身分的文化資產，但經審議卻未能登錄。

當時台南市文化資產管理處認為中央「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」條文規定，要登錄為紀念建築必須先符合歷史建築的條件，但故居經過改建，已不符歷史建築的標準，因此無法列為紀念建築，但文化部卻有不同見解，認為台南市法令解釋有誤，其他縣市登錄的紀念建築都沒有上述的問題，但因台南市文資處堅持，認為法令不清，文化部在上個月修改辦法，將條文說明更清楚。