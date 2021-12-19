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發展迅速 台南善化多處下月起路邊停車收費

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
地方發展快速，台南善化多處路段，下月起將實施停車收費。記者謝進盛／攝影
地方發展快速，台南善化多處路段，下月起將實施停車收費。記者謝進盛／攝影

為解決日趨嚴重停車問題，提高提車位周轉率，台南市政府將針對包括善化火車站周遭、大成及光文陸橋下及南科LM特定區多條道路，自明年1月3日起實施路邊停車，每小時20元，民眾表示，這是落實使用者付費精神，會全力支持。

善化地區因緊鄰南科，近年來發展迅速，外來人口暴增，停車問題日趨嚴重，許多民眾抱怨，包括大成及光文陸橋下及善化火車站旁公有停車場長期遭特定人士停用，有時一停就動輒一周以上，讓看著車頂都已經覆蓋著厚厚灰塵卻找不到停車位的用路人氣結不已，善化公所也多次接獲民眾陳情，市府交通局評估後決定停車收費，落實公平。

除上述路段，這次也包括LM區目加溜灣大道、蓮潭路、龍目井路、陽光北一路，陽光二路、陽光三路、月眉園路、陽光南一路、善新大道等，總計約有數百位停車格列入收費，收費時間從每天上午8點至晚上10點，每小時20元。

「這樣才公平！」在南科上班的廖姓工程師說，平常要找停車位都很難，常常看到一些車子一停就好幾天，看了都很傻眼又無奈，收費停車才是最公平方式。也請警方也能針對一些危險路口亂停車開單告發，相信多數鄉親都會支持，全力當警察後盾。

南科 火車站 警察

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