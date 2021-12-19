8大加碼券都沒抽中 台南推專屬優惠小確幸

中央各部會搭配振興五倍券推出的8大項加碼券全數開獎後，有27組身分證尾碼成為遺珠，台南市政府推出「國家級邊緣人台南限定優惠活動」，讓沒有中獎的人到台南享受小確幸。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，27組「國家級邊緣人」身分證末尾碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，觀光旅遊局邀請多家業者響應，讓這些遺珠可到台南享受額外小確幸。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，目前共有63家業者加入，囊括食、宿、遊、購、行各類店家，推出優惠折扣、買一送一、滿額贈送折價券、來店消費禮等，例如台南大飯店提出平日住房定價42折的優惠；頑皮世界動物園則可購買5張優惠票，符合資格者出示身分證件就可享有業者推出的優惠方案。

郭貞慧指出，年關將屆，台南有耶誕樹打卡、耶誕市集、龍崎空山祭、月之美術館、跨年系列等各項熱鬧活動，還有關子嶺泥漿溫泉、六甲落羽松、休耕花海、梅嶺登山賞梅、龜丹溫泉等自然風光可紓解身心。

台南市觀光旅遊局指出，民眾可上網查詢「國家級邊緣人台南限定優惠活動」各項優惠專案，活動網址：https://www.twtainan.net/go/y1aKOnaQ。