快訊

中國式民主的啞劇：香港立法會選舉只剩的「愛國者遊戲」？

獨／警總再現？綠委連提4修法 擬增設國安法庭專審共諜

8大加碼券都沒抽中 台南推專屬優惠小確幸

中央社 / 台南19日電

中央各部會搭配振興五倍券推出的8大項加碼券全數開獎後，有27組身分證尾碼成為遺珠，台南市政府推出「國家級邊緣人台南限定優惠活動」，讓沒有中獎的人到台南享受小確幸

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，27組「國家級邊緣人」身分證末尾碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，觀光旅遊局邀請多家業者響應，讓這些遺珠可到台南享受額外小確幸。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，目前共有63家業者加入，囊括食、宿、遊、購、行各類店家，推出優惠折扣、買一送一、滿額贈送折價券、來店消費禮等，例如台南大飯店提出平日住房定價42折的優惠；頑皮世界動物園則可購買5張優惠票，符合資格者出示身分證件就可享有業者推出的優惠方案。

郭貞慧指出，年關將屆，台南有耶誕樹打卡、耶誕市集、龍崎空山祭、月之美術館、跨年系列等各項熱鬧活動，還有關子嶺泥漿溫泉、六甲落羽松、休耕花海、梅嶺登山賞梅、龜丹溫泉等自然風光可紓解身心。

台南市觀光旅遊局指出，民眾可上網查詢「國家級邊緣人台南限定優惠活動」各項優惠專案，活動網址：https://www.twtainan.net/go/y1aKOnaQ

台南 身分證 小確幸

延伸閱讀

國家級邊緣人麥傷心！ 台南推出優惠小確幸

台南耶誕燈節河樂PARTY市集 逾30攤位周末登場

台南美食開放全民票選 米其林占星嘉年華開跑

台南入選2022米其林評鑑城市 米其林占星嘉年華起跑

相關新聞

發展迅速 台南善化多處下月起路邊停車收費

為解決日趨嚴重停車問題，提高提車位周轉率，台南市政府將針對包括善化火車站周遭、大成及光文陸橋下及南科LM特定區多條道路，...

防環境汙染 雲縣嚴管6千件營建工程做到「零缺失」

營建工程施工期間除可能帶來噪音，工地砂石也容易因風吹拂造成揚塵現象，雲林縣環保局統計，縣內每年施工的營建工程超過6000...

台灣設計展試營運 舊監獄變青旅

台灣設計展將於24日開幕，嘉義文創園區、舊監獄、嘉義製材所3大展區昨起試營運開放參觀，舊監獄化身監獄青年旅店，舍房展出嘉...

北港滯洪池 植樹營造水岸祕境

雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將推動2期水環境生態工程，栽植9萬棵樹，營造縣內最大的落羽松...

右轉道調整 汽機車分流降事故

直行機車與右轉汽車碰撞事故頻傳，台南市警局交通隊統計1至10月即發生2582起，造成1人死亡、2869人受傷，其中麻豆交...

台南實物愛心銀行 設心靈糧食架

台南市設置10處實物愛心銀行，猶如社區中的柑仔店，讓弱勢民眾可以挑選所需物資，其中，溪南分行為首家公辦民營的實物愛心銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。