防環境汙染 雲縣嚴管6千件營建工程做到「零缺失」

營建工程施工期間除可能帶來噪音，工地砂石也容易因風吹拂造成揚塵現象，雲林縣環保局統計，縣內每年施工的營建工程超過6000件，為加強汙染管制，縣府強化推動公共工程源頭管理制度及違者祭出重罰等，近5年法規符合度從75％提升超過90％。

據統計，縣內營建工程施工所排放的空氣汙染物（PM10）約2000公噸，環保署今年預告，明年11月起修正實施「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」規定，將加嚴納管工程規模、擴大管理辦法適用對象等，提升防制效益。

環保局副局長黃富義說，縣府因應中央新制上路，除規定第二級營建工程圍籬設置高度從1.8公尺提高至2.4公尺，降低風速避免揚塵粒，另加嚴營建工地裸露區域、車行路徑防制設施規範、擴大第一級營建工程適用對象、要求逸散性粒狀汙染物質操作前置作業，如灑水及集塵等。

針對大規模營建工程，要求設置空汙防制設施操作運轉的監測儀表、錄影監視系統，另落實「施工前先灑水」、「施工期間收集粉塵」及設置自動洗車台、洗掃鄰近道路等動態操作，也要新增施工機具、車輛排煙管制等措施。

黃富義表示，縣府及早落實新規定，雲林縣也連續2年獲環保署查核結果「零缺失」肯定，並受邀至桃園、嘉義等縣市分享管制經驗及交流，期盼更落實防制空汙作為。