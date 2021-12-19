快訊

台北馬拉松4跑者昏迷癱軟倒地 3人救回、1人還在搶救

蔡英文上午密會黨政大咖 公投大勝後討論縣市合併升格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防環境汙染 雲縣嚴管6千件營建工程做到「零缺失」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣環保局加強營建工程納管作為，要求工地落實車輛洗掃鄰近道路等動態操作抑制揚塵。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局加強營建工程納管作為，要求工地落實車輛洗掃鄰近道路等動態操作抑制揚塵。記者陳苡葳／翻攝

營建工程施工期間除可能帶來噪音，工地砂石也容易因風吹拂造成揚塵現象，雲林縣環保局統計，縣內每年施工的營建工程超過6000件，為加強汙染管制，縣府強化推動公共工程源頭管理制度及違者祭出重罰等，近5年法規符合度從75％提升超過90％。

據統計，縣內營建工程施工所排放的空氣汙染物（PM10）約2000公噸，環保署今年預告，明年11月起修正實施「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」規定，將加嚴納管工程規模、擴大管理辦法適用對象等，提升防制效益。

環保局副局長黃富義說，縣府因應中央新制上路，除規定第二級營建工程圍籬設置高度從1.8公尺提高至2.4公尺，降低風速避免揚塵粒，另加嚴營建工地裸露區域、車行路徑防制設施規範、擴大第一級營建工程適用對象、要求逸散性粒狀汙染物質操作前置作業，如灑水及集塵等。

針對大規模營建工程，要求設置空汙防制設施操作運轉的監測儀表、錄影監視系統，另落實「施工前先灑水」、「施工期間收集粉塵」及設置自動洗車台、洗掃鄰近道路等動態操作，也要新增施工機具、車輛排煙管制等措施。

黃富義表示，縣府及早落實新規定，雲林縣也連續2年獲環保署查核結果「零缺失」肯定，並受邀至桃園、嘉義等縣市分享管制經驗及交流，期盼更落實防制空汙作為。

環保局呼籲營建業者應做好汙染減量再升級、健全汙染防制與強化工地管理等作法，若工地違反空汙、揚塵及噪音等環保相關法規或有民眾陳情，稽查人員將立即前往查辦，一旦查證屬實依法告發。

雲林縣環保局加強營建工程納管作為，要求工地落實「施工前先灑水」、「施工期間收集粉塵」等防制措施。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局加強營建工程納管作為，要求工地落實「施工前先灑水」、「施工期間收集粉塵」等防制措施。記者陳苡葳／翻攝
因應環保署明年修正實施營建工程空汙新規定，雲林縣環保局嚴格落實工地查核，連續2年獲環保署查核結果「零缺失」肯定。記者陳苡葳／翻攝
因應環保署明年修正實施營建工程空汙新規定，雲林縣環保局嚴格落實工地查核，連續2年獲環保署查核結果「零缺失」肯定。記者陳苡葳／翻攝

噪音 雲林

延伸閱讀

雲縣公投案「逾5成不同意」 張麗善嘆：我們盡力了！

持假炸彈闖工地丟了就跑 北市警追惡意「丟彈客」

改裝車夜間噪音太擾人　台南警環監取締近千件

環保包裝新趨勢 雲縣力推「可分解資材」取代塑料

相關新聞

防環境汙染 雲縣嚴管6千件營建工程做到「零缺失」

營建工程施工期間除可能帶來噪音，工地砂石也容易因風吹拂造成揚塵現象，雲林縣環保局統計，縣內每年施工的營建工程超過6000...

台灣設計展試營運 舊監獄變青旅

台灣設計展將於24日開幕，嘉義文創園區、舊監獄、嘉義製材所3大展區昨起試營運開放參觀，舊監獄化身監獄青年旅店，舍房展出嘉...

北港滯洪池 植樹營造水岸祕境

雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將推動2期水環境生態工程，栽植9萬棵樹，營造縣內最大的落羽松...

右轉道調整 汽機車分流降事故

直行機車與右轉汽車碰撞事故頻傳，台南市警局交通隊統計1至10月即發生2582起，造成1人死亡、2869人受傷，其中麻豆交...

南市救護車塗裝 減少夜間被撞

台南市去年有5輛救護車在夜間執勤遭撞，今年初市府陸續汰換及在救護車塗裝顯眼又反光的巴騰堡格紋，力拚明年全面改裝，盼保障病...

台南實物愛心銀行 設心靈糧食架

台南市設置10處實物愛心銀行，猶如社區中的柑仔店，讓弱勢民眾可以挑選所需物資，其中，溪南分行為首家公辦民營的實物愛心銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。