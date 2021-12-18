麻豆交流道連2起驚悚車禍 37處交流道將全面檢討

台南市高速及快速公路交流道高達37處，但只有5處有設計機車專用道，機車走外側道最怕大型車突然右轉反而危險！國一麻豆交流道匝道口連2年發生直行機車騎士遭到右轉大型車輾斃，雖有機車專用道但未強制要求行駛；地方也主張將機車道調整到中線，讓大型車走右轉道。台南市交通局長王銘德表示，正盤整境內高速及快速公路交流道口，麻豆交流道匝道口會先改善。

學甲警分局因今年11月12日該路口下班時段發生汽、機車交通事故，將機車直行改到中間車道，外側為右轉道，已完成標誌、標線重新劃設，用路人多肯定「機車最怕突然右轉車，這樣安全多了」。麻豆交流道匝道口去年和今年都發生直行機車遭右轉大型車輾斃的驚悚車禍，有人主強把汽、機車分流，機車走中間車道，右側改為大型車右轉道。

市議員陳秋宏說，也和交通局討論過，但前提是空間和道路長度要夠，才能夠設計車道提前分流。但麻豆交流道匝口問題更複雜，去年車禍事故後，機車繞行專用道的照明、監視器均已改善，但裡面涵洞另接一條農路，會有機車逆向闖出來，加上交通局沒有公告機車一定要行駛專用道，造成行經匝道口的機車也可以直行。

陳秋宏說，已要求交通局盡快檢討決定是否決定強制機車行駛專用道。新營交流道口就強制規定機車要繞行專用道，警方才能強力執法，降低意外事故。另外麻豆新樓醫院外的公車站牌內縮等避免公車佔用機車專用道等也一併列入改善才能解決問題。