阿里山遊樂區森林野餐活動 吸引逾百人參加
今天周休公投日，嘉義林管處今明兩天在阿里山國家森林遊樂區植物園，舉辦「雲，蓊綠山林饗宴」，吸引120名遊客報名參加，在小笠原觀景平台，飽覽日出、楓紅及雲海，坐草地聆賞音樂，享受輕食，享受滿足視覺、聽覺、味覺的山林饗宴，活動明天落幕。
在阿里山遊樂區秘境小笠原，可以將日出、雲海、楓紅盡收眼底；「雲，蓊綠山林饗宴」活動，除觀賞日出、賞楓、野餐、聽音樂，還有阿里山限定森之琺瑯杯好禮，讓參與民眾值回票價。
森林野餐饗宴，參加者欣賞日出，散步到植物園草地，品嘗由台南在地品牌「姝包」、「鳳滷味」、「小川石」提供美味輕食，有活動專屬設計花束，現場有優美吉他聲與歌聲，布農族男孩演唱，好水、好山、美食與美聲填滿心靈。
嘉義林管處說，「阿里山森林式生活提案」概念是將日常生活搬進森林，讓大家找回山林，「雲，蓊綠山林饗宴」是今年「阿里山森林式生活提案」最終章，明天落幕，藉森林野餐，讓民眾享受與森林共處、體驗好食光。
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