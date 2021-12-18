北港滯洪池成休閒熱區 增植9萬棵樹打造祕境

平地裡的山川大湖格外吸引人，雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將進行2期水環境生態工程，將栽植9萬棵樹，營造雲林最大的落羽松和垂柳秘境，並規畫露天閱讀及樹屋冥想的空間，與熱鬧的北港朝天宮相互呼應為一動一靜的休閒觀光帶。

北港滯洪池面積37公頃，兼具防洪、灌溉與休閒功能，最大水容量133萬公噸，今年8月一完工，不僅發揮水利防汛功效，搭配週邊山水環境與草木植栽，成為景色優美的人工湖，完工短短3個多月已成為居民休憩熱點。

為提升水環境景觀與生態，第5河川局2期工程計畫在滯港池種植近9萬棵樹木與水生植物，並植披草皮10萬平方公尺，立委蘇治芬今天邀請5河局官員、設計師聽取地方意見，期能營造一座大型水岸祕境。

「去水泥化，愈自然愈好」蘇治芬表示，滯洪池的水體環境優美，有如小日月潭，希望未來規畫越自然越好，除遊湖動線降低水泥化並擴大樹林範圍，讓滯洪池從水到陸，成為綠林野鳥的多樣化生態湖岸，同時打造靜謐的冥想樹屋和露天閱讀區，小型音樂展演台，甚至提供觀湖廁所，營造閒情逸緻的秘境水景。

設計師甘銘源分享雲林農博生態公園的成功案例，水林鄉長許山埜及縣議員蔡岳儒、蔡孟真、前北港鎮長張勝智及多位民眾也踴躍提出建議，期盼滯洪池營造水環境教育場域，和熱鬧的北港朝天宮揮映連成動靜皆宜的觀光休閒帶。