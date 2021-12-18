快訊

不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港滯洪池成休閒熱區 增植9萬棵樹打造祕境

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境，施工前聽取民眾意見。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境，施工前聽取民眾意見。記者蔡維斌／攝影

平地裡的山川大湖格外吸引人，雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將進行2期水環境生態工程，將栽植9萬棵樹，營造雲林最大的落羽松和垂柳秘境，並規畫露天閱讀及樹屋冥想的空間，與熱鬧的北港朝天宮相互呼應為一動一靜的休閒觀光帶。

北港滯洪池面積37公頃，兼具防洪、灌溉與休閒功能，最大水容量133萬公噸，今年8月一完工，不僅發揮水利防汛功效，搭配週邊山水環境與草木植栽，成為景色優美的人工湖，完工短短3個多月已成為居民休憩熱點。

為提升水環境景觀與生態，第5河川局2期工程計畫在滯港池種植近9萬棵樹木與水生植物，並植披草皮10萬平方公尺，立委蘇治芬今天邀請5河局官員、設計師聽取地方意見，期能營造一座大型水岸祕境。

「去水泥化，愈自然愈好」蘇治芬表示，滯洪池的水體環境優美，有如小日月潭，希望未來規畫越自然越好，除遊湖動線降低水泥化並擴大樹林範圍，讓滯洪池從水到陸，成為綠林野鳥的多樣化生態湖岸，同時打造靜謐的冥想樹屋和露天閱讀區，小型音樂展演台，甚至提供觀湖廁所，營造閒情逸緻的秘境水景。

設計師甘銘源分享雲林農博生態公園的成功案例，水林鄉長許山埜及縣議員蔡岳儒、蔡孟真、前北港鎮長張勝智及多位民眾也踴躍提出建議，期盼滯洪池營造水環境教育場域，和熱鬧的北港朝天宮揮映連成動靜皆宜的觀光休閒帶。

5河局長張庭華表示，北港滯洪池在今年8月水災發揮功能，減輕北港、水林地區水患，河川局在明年4月春雨後，辦理植樹活動，邀鄉親一同種樹打造心中喜愛的園地，讓滯洪池更美麗。

水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境，施工前聽取民眾意見。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境，施工前聽取民眾意見。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池一完工馬上成為雲林休閒熱點，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池一完工馬上成為雲林休閒熱點，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造更美麗的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造更美麗的水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池一完工馬上成為雲林休閒熱點，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境。記者蔡維斌／攝影
水環境十分優美的雲林縣北港滯洪池一完工馬上成為雲林休閒熱點，有民眾反映樹木植栽不足，第5河川局決定增植90萬棵樹，打造水岸祕境。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 滯洪池 雲林

延伸閱讀

公投最後衝刺雲嘉立委合體 到人潮多的北港牛墟拜票

馬公厝支排土堤老舊曾崩坍 農水署斥資9千萬更新再造

影／蘇治芬爆料扯顏家 顏寛恒：說故事的指控無從回應

一口井陳情10年捐不出去 她1通電話農民如願破涕為笑

相關新聞

氣溫驟降投票意願也冰凍？雲林縣投票所冷清

四大公投今天舉行，雲林縣各投票所投票情形冷清，選委會統計至中午12點止，投票率為18％，下午2時許則來到27％左右，距離...

民眾稀稀落落…嘉義縣公投投票冷清 投票率不到3成

四大公投案上午在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，各投票所大多未出現大排長龍，少見返鄉投票選民，人數最多的投票所東石鄉...

北港滯洪池成休閒熱區 增植9萬棵樹打造祕境

平地裡的山川大湖格外吸引人，雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將進行2期水環境生態工程，將栽植...

「耶誕在南科」今年園區廠商捧場 耶誕燈飾特別多

南科管理局舉辦耶誕「禮物盒」點燈儀式，園區10家配合廠商大門路口燈飾昨晚同步點亮，比起往年多了濃濃的耶誕氣氛。

雲科大銀髮族健身房 50爺奶做環狀運動練體力

雲林縣老年人口超過12萬人，縣府因應「超高齡社會」，輔導雲林科技大學智慧樂齡健康促進中心創立「銀髮健身俱樂部」，目前試營...

公投人氣不旺 嘉市到中午投票率僅2成多

4大公投案今天投票，嘉義市天氣陰但沒下雨，截至中午12點多，嘉市選委會表示狀況良好，尚無出現撕毀選票、吵架等突發狀況，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。