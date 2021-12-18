雲林林內「火車頭」華麗變公園 地方老少吃湯圓慶落成

雲林縣林內火車站是當地上班族及學生通勤的重要車站，不過站前的鐵路舊宿舍空間長期閒置，久而久之變成髒亂點，縣議員邱世文屢接獲民眾陳情，盼能改善活化，經縣府投入200多萬元經費施作，今以全新之姿「火車頭公園」亮相，地方老少齊聚煮湯圓，抱著「新居落成」的心情歡慶這樁喜事。

邱世文說，站前周邊不僅是髒亂點，長年閒置的舊宿舍更像「廢墟」，地方民眾擔心成為治安死角，多次反映希望相關單位出面整理環境，由於火車站附近沒有公園，於是他向縣府爭取經費後，計畫在該區打造一座公園，讓鄉親願望成真。

邱世文表示，該處今年8月開始施工，將近4個月工期，透過整地、道路鋪面及引進親子溜滑梯、體健設施、兒童遊具及休憩座椅等硬體設備，火車頭公園因此成形。

今天上午地方老少齊聚一堂，準備了傳統八仙桌、椅寮等，舉辦簡單隆重的啟用典禮，婆媽、親子等超過30人一邊搓湯圓，一邊坐在樟樹下欣賞那卡西歌唱表演，現場還有出身鼎泰豐第三代徒孫的「林內光哥」指導製作小籠包「黃金18摺」，現場氣氛歡騰。