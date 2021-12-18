民眾稀稀落落…嘉義縣公投投票冷清 投票率不到3成

四大公投案上午在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，各投票所大多未出現大排長龍，少見返鄉投票選民，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票，中選會要求各縣市選委會每2小時，回報投票率，到下午3點，全縣只有28%投票率。

18鄉鎮市530個投開票所，投票人數最多的東石鄉先天宮香客大樓共1898人，最少投開票是偏遠山區阿里山鄉十字村得恩亞納活動中心只有81人，先天宮香客大樓不像過去公職人員投票大排長龍，投票民眾稀稀落落，到中午只有400多人投票，少見返鄉投票民眾。

選委會說，上午投票至下午3點多，過程平和秩序良好，未傳出投票紛爭違法；中選會要求各縣市選委會每2小時回報投票率，各投票所管理員既要忙核對投票名冊、發公投票，維持秩序，還要定時統計投票率回報，增加作業壓力。