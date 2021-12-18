快訊

不斷更新／重啟核四、反萊豬拉鋸 四大公投即時開票看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾稀稀落落…嘉義縣公投投票冷清 投票率不到3成

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影
四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影

四大公投案上午在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，各投票所大多未出現大排長龍，少見返鄉投票選民，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票，中選會要求各縣市選委會每2小時，回報投票率，到下午3點，全縣只有28%投票率。

18鄉鎮市530個投開票所，投票人數最多的東石鄉先天宮香客大樓共1898人，最少投開票是偏遠山區阿里山鄉十字村得恩亞納活動中心只有81人，先天宮香客大樓不像過去公職人員投票大排長龍，投票民眾稀稀落落，到中午只有400多人投票，少見返鄉投票民眾。

選委會說，上午投票至下午3點多，過程平和秩序良好，未傳出投票紛爭違法；中選會要求各縣市選委會每2小時回報投票率，各投票所管理員既要忙核對投票名冊、發公投票，維持秩序，還要定時統計投票率回報，增加作業壓力。

公投選民人數最少的阿里山鄉得恩亞納社區活動中心投票所，選民只有81人，比本屆總統立委選舉投票選民74人，還增加7人，大多是鄒族原住民，人數少，選監人員工作壓力減輕很多，近年受疫情影響，國人無法出國旅遊，得恩亞納成為熱門深度旅遊景點，吸引族人返鄉從事觀光休閒業。

四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影
四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影
四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影
四大公投案在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，人數最多的投票所東石鄉先天宮香客大樓共1898人，到中午只有400多人投票。記者魯永明／攝影

投票率 選委會 公投

延伸閱讀

新竹市公投投票好冷 下午稍回溫

氣溫驟降投票意願也冰凍？雲林縣投票所冷清

關心公投 大學生、老婦人跨縣市也要投票

公投投開票所冷清 台南國華美食商圈人潮強強滾

相關新聞

氣溫驟降投票意願也冰凍？雲林縣投票所冷清

四大公投今天舉行，雲林縣各投票所投票情形冷清，選委會統計至中午12點止，投票率為18％，下午2時許則來到27％左右，距離...

民眾稀稀落落…嘉義縣公投投票冷清 投票率不到3成

四大公投案上午在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，各投票所大多未出現大排長龍，少見返鄉投票選民，人數最多的投票所東石鄉...

北港滯洪池成休閒熱區 增植9萬棵樹打造祕境

平地裡的山川大湖格外吸引人，雲林縣北港滯洪池展現湖光之美，一完工即成休閒熱點，第5河川局將進行2期水環境生態工程，將栽植...

「耶誕在南科」今年園區廠商捧場 耶誕燈飾特別多

南科管理局舉辦耶誕「禮物盒」點燈儀式，園區10家配合廠商大門路口燈飾昨晚同步點亮，比起往年多了濃濃的耶誕氣氛。

雲科大銀髮族健身房 50爺奶做環狀運動練體力

雲林縣老年人口超過12萬人，縣府因應「超高齡社會」，輔導雲林科技大學智慧樂齡健康促進中心創立「銀髮健身俱樂部」，目前試營...

公投人氣不旺 嘉市到中午投票率僅2成多

4大公投案今天投票，嘉義市天氣陰但沒下雨，截至中午12點多，嘉市選委會表示狀況良好，尚無出現撕毀選票、吵架等突發狀況，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。