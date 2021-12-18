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影／「奇美聖誕週末」登場 每天日夜搖滾演出至少16場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影

奇美博物館「2021聖誕週末」下午登場，請來聖誕老公公樂團「SANTA BAND」、在英國搖滾天團「皇后」合唱團歌聲中開場演出，現場不斷播放英美老式搖滾歌曲，園區人山人海，今明及下個周休四天、每天耶誕老人出場至少六次與遊客觀眾同樂。

除連串音樂與舞蹈表演輪番上演，館方還打造「快閃美術館」、「歡迎演奏我」等素人參與活動，讓民眾化身藝術家與演奏家秀自己，加上聖誕市集、星光電影、主題展覽、聖誕舞會等，讓不少遊客讚嘆「眼花繚亂！」

這次活動主題「美妙聖誕」，靈感來自與英國V&A博物館合作年度特展《蒂姆．沃克：美妙事物》；活動融入「英國風」結合搖滾元素，館方配合主題設計6款限量紋身貼紙於入口隨機發送，許多小朋友看到立刻貼了起來。

館方表示，今年「聖誕週末」希望強化大眾的參與，新增巧思活動讓遊客展現自我。音樂部分，館內雕塑大道提供鋼琴，民眾只要拿出勇氣就能享受置身博物館內演奏鋼琴的獨特體驗，只要敢秀，都會得到熱烈掌聲，戶外廣場也打造「快閃美術館」，小朋友各個搶當小小藝術家、發揮創意盡情著色，活動開始不久展示牆就有許多五顏六色作品。

今年晚間節目設定「聖誕搖滾夜」，讓民眾感受越夜越搖滾的熱鬧氣氛。「戶外星光電影」適合坐在草地上一邊野餐一邊欣賞經典大片。

「奇美聖誕週末」今明及25、26日舉行，活動範圍包括館內與戶外園區進入需購票，12歲以下持有效證件免費入場，詳情請洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org

奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
「奇美聖誕週末」熱鬧登場。記者周宗禎／攝影
「奇美聖誕週末」熱鬧登場。記者周宗禎／攝影
「奇美聖誕週末」熱鬧登場。記者周宗禎／攝影
「奇美聖誕週末」熱鬧登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影
奇美聖誕週末」今天登場。記者周宗禎／攝影

奇美博物館

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