氣溫驟降投票意願也冰凍？雲林縣投票所冷清

四大公投今天舉行，雲林縣各投票所投票情形冷清，選委會統計至中午12點止，投票率為18％，下午2時許則來到27％左右，距離投票時間至下午4點止仍有1個多小時，提醒符合投票資格的民眾留意。

雲林縣投票人數57萬7654人，昨天斗六、斗南火車站及高鐵雲林站有出現返鄉人潮，今天上午開始氣溫驟降，似乎有影響民眾投票意願，縣內611個投（開）票所未現人潮，人幾乎都是三三兩兩入內完成投票。

斗六陳姓市民今天上午從北部返鄉，中午12點左右完成投票；林姓市民經過投票所見人潮不多，表示有降低自己的投票意願，索性不投直接折返回家。

許姓市民則說因為事前沒有認真研究公投案，因此這次直接不去投票；斗南李姓鎮民下午2點才去投票，以為人潮可能會比上午多，但仍只有零星民眾陸續進入投票所，領到票張加上投完票，平均1人不到5分鐘就完成。

選委會表示，目前為止各投票所秩序良好，無違規情事發生，全縣下午投票率比上午增加1成多，預測投票人數應該還會增加，提醒民眾投票時間至下午4點止，投票時請配合防疫措施再進入票所。