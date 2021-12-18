公投投開票所冷清 台南國華美食商圈人潮強強滾
今天是公投選舉，台南市國華商圈近中午時分就吸引大批人潮，和投開票所的冷清成明顯對比，遊客中有人投完票才出門，但更多人沒投票出來玩。
台南市中西區古蹟景點多美食也多，而且圍繞在華國街美食商圈周遭，只要假日就會吸引大批人潮，也是景氣好壞的指標。今天上午約11點國華商圈就開始熱鬧起來，有親子、學生、情侶或是結伴而來的年輕人。到了中午，人潮明顯增多，許多知名小吃店都客滿，出現排隊人龍。
忙著做生意的郭姓老闆說，還沒去投票，要看下午4點前是否有空才會去投票。記者詢問多組遊客，僅有少數人表示投完票才出門，多數都說還沒投票，並說他們是外地人，問是否會投票，笑笑沒回答；有民眾直接回答，「不想投票，出來玩」。
有店家還以為要滿20歲才能投公投，獲知18歲就可投，笑稱自己落伍了，但也顯示，公投宣傳不夠。
今天各投開票所普遍冷清，投票的人不多，上午10點左右台南投票率是10.34%，中午12點左右約21%，下午2時多只有30%。
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