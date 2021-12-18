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「耶誕在南科」今年園區廠商捧場 耶誕燈飾特別多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供
「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供

南科管理局舉辦耶誕「禮物盒」點燈儀式，園區10家配合廠商大門路口燈飾昨晚同步點亮，比起往年多了濃濃的耶誕氣氛。

南科今年有群創、瀚宇彩晶、能元科技、康寧、台達電、聯電、台積電、台灣東喜璐、萬潤科技及台灣賽孚思等園區廠商響應燈飾佈置，大都在園區主要幹道旁，耀眼繽紛造景一路亮到明年1月9日。

南科管理局表示，園區耶誕燈飾在璞馨公園、大順七路路樹隧道、迎曦湖釣魚平台、南科南路與環西路一段、南科南路與南科二路、南科南路與南科三路、西拉雅大道與大順六路、南科九路與環東路二段、南科北路與南科七路及南科七路與三抱竹路等10處路口，歡迎民眾欣賞拍照留念。

另台積電在南科七路、南科北路口及南科七路及三抱竹路旁廠區有長期合作的「幾米公仔」耶誕燈飾，吸引不少附近居民、南科人員拍照。

「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供
「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供
「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供
「耶誕在南科」今年園區廠商捧場、耶誕燈飾特別多又吸睛。圖／南科管理局提供

南科 台積電 路樹

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