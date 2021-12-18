雲科大銀髮族健身房 50爺奶做環狀運動練體力

雲林縣老年人口超過12萬人，縣府因應「超高齡社會」，輔導雲林科技大學智慧樂齡健康促進中心創立「銀髮健身俱樂部」，目前試營運2個多月以來，已有約50名長者加入，每周2天「上健身房」運動，體育室主任蘇維杉說，明年1月起正式營運，開放時段將增為5天，65歲以上長者可依自身需求從事個人運動或團體課程。

縣府表示，縣內目前有440個社區，雲科大休閒運動研究所師生，經常設計適合長者的體適能課程，下鄉巡迴社區，帶動長者運動，今年在國民健康署等單位補助下，開設銀髮健身俱樂部，不少社區長者口耳相傳、主動加入運動行列。

雲科大副校長方國定說，台灣預估在5年後邁入超高齡社會，將會「每5人有1人是65歲以上長者」，校方3年前引進銀髮專用環狀運動系統，今再導入「日本便利商店周邊設有健身房」概念模式，結合社區軟實力，打造硬體設備完善的俱樂部作為重要起步，盼未來在各鄉鎮開枝散葉。

蘇維杉說，俱樂部為使用者付費制，目前試營運方案以每月500元收費，每周開放2時段，會員可依各自需求前往運動，正式營運則會一併評估假日高峰潮增至5時段。

蘇維杉表示，正式營運後，會再擬定方案回饋長者，「2個月為1期」制，以招收65歲以上長者為主，開放時段可使用空間，或參加專業教練帶領的環狀運動團課，或伸展、肌力訓練等課程。

蘇維杉指出，該部專業教練均考取體育署中級體適能指導員證照，目前5位教練也都配有助教，並持續到社區推廣樂齡運動，實踐「把訊息帶到社區，把人帶進俱樂部」。

「要活就要動！」65歲斗六市民林雪鴻說，以前雖然有走路習慣，「但走再多路，腳力仍明顯不夠」，加入環狀運動，透過正確姿勢「動到想動的部分」，腳力已比先前穩定。