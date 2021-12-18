大台南張氏宗親會成立 由好人好事代表張慧芳任理事長

台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳擔任第1屆理事長，今天創立大會儀式遵循古禮，行三跪九叩大禮完成祭祖，她表示，希望凝聚宗親力量，協助地方公益，榮耀先祖。

張慧芳半年前在許多張氏宗親的薦舉下籌組「大台南張氏宗親會」，由於「大台南張氏宗親會」是台南地區張氏宗親會的首創，在籌組上格外辛苦。她說，過去致力於公益，所以參與很多地方社團組織，人脈豐沛，因此才能快速完成基本組織架構和職務分配，讓宗親會盡快步上軌道。

「大台南張氏宗親會」創立大會儀式完全遵從古禮，先由主祭官率領陪祭官焚香迎祖到會場，並備齊三牲、鮮花等，恭迎張氏列祖列宗臨堂上座，同時也邀請監察院前院長張博雅擔任監禮官，主祭官行三跪九叩大禮，完成祭祖儀式。