快訊

公投民調只是表面樂觀？ 國民黨憂投票率低和新北「破口」

不忍了！李靚蕾開戰BY2妹Yumi 嗆「我提供證據，謝謝」

大台南張氏宗親會成立 由好人好事代表張慧芳任理事長

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳（左七）擔任第1屆理事長。記者鄭維真／攝影
台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳（左七）擔任第1屆理事長。記者鄭維真／攝影

台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳擔任第1屆理事長，今天創立大會儀式遵循古禮，行三跪九叩大禮完成祭祖，她表示，希望凝聚宗親力量，協助地方公益，榮耀先祖。

張慧芳半年前在許多張氏宗親的薦舉下籌組「大台南張氏宗親會」，由於「大台南張氏宗親會」是台南地區張氏宗親會的首創，在籌組上格外辛苦。她說，過去致力於公益，所以參與很多地方社團組織，人脈豐沛，因此才能快速完成基本組織架構和職務分配，讓宗親會盡快步上軌道。

「大台南張氏宗親會」創立大會儀式完全遵從古禮，先由主祭官率領陪祭官焚香迎祖到會場，並備齊三牲、鮮花等，恭迎張氏列祖列宗臨堂上座，同時也邀請監察院前院長張博雅擔任監禮官，主祭官行三跪九叩大禮，完成祭祖儀式。

張慧芳表示，目前會員約60人，會持續擴大、凝聚宗親力量，宣揚祖德，展現對地方公益的熱心，榮耀先祖，締造宗族新歷史。

台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳擔任第1屆理事長。記者鄭維真／翻攝
台南地區張氏宗親會首創「大台南張氏宗親會」，由剛獲中華民國好人好事代表八德獎的普力關懷協會理事長張慧芳擔任第1屆理事長。記者鄭維真／翻攝

台南 監察院

延伸閱讀

影／台南警查獲35賭客躲鐵皮屋聚賭 函請市府研議拆除

大台南會展中心明年營運 周邊2道路將擴大、路平

大台南會展中心將營運 周邊道路改善施工

桃園財神大樓過5成籌組更新會 住戶樂見承租客怕沒工作

相關新聞

王力宏新聞壓過公投？他喊：先不管「黃綠紅」 快投票

今天公投日，一早8點台南多處投票所都出現排隊人龍，不過大約10幾分鐘後人潮就逐漸散去，僅剩零星民眾陸續來投票，有工作人員...

寧可出外旅遊不投公投？台南景點遊客說原由

今天公投日但上午投票情況和天氣一樣有點冷，台南大目降文化園區還出現來自台中的旅遊團，一行40多人寧可出遊也不去投公投？遊...

「又不是選人」台南溪北公投投票冷清 民眾：關注度被王力宏打趴

四大公投今登場，台南溪北各投開票所未見人潮，民眾說，除今早低溫外，「公投又不是在選人」，催票力道有別傳統基層選舉，都是主...

公投綠票倉台南還未見投票人潮 黃偉哲：我沒有壓力

公投今天上午投票，台南市是綠營大票倉，公職人員選舉尤其總統大選綠軍投票率常全台第一；不過今天上午直到將近10點都還沒有出...

黃敏惠不到8點排隊 催投票率「要來表達自己意見」

身兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠今天不到8點，就偕她的母親抵達公投的投票所，排在她前面已有8名民眾，她再度呼籲民眾要出來...

翁章梁回家鄉義竹投公投票 呼籲慎重投票

四大公投案上午在嘉義縣18鄉鎮市530個投票所投票，縣長翁章梁回故鄉義竹鄉傳芳村活動中心投票，與鄉親親切互動，投完票受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。