王力宏新聞壓過公投？他喊：先不管「黃綠紅」 快投票

今天公投日，一早8點台南多處投票所都出現排隊人龍，不過大約10幾分鐘後人潮就逐漸散去，僅剩零星民眾陸續來投票，有工作人員私下說「天氣冷、投票也冷」，台南市長黃偉哲也不斷透過網路催票，希望公投不要被一時的八卦新聞沖淡，呼籲大家先不管「黃綠紅」，快出門投票吧。民進黨台南市黨部估計，截至中午台南投票率約2成。

這次公投台南開設1536處投開票所，應投票人數有159萬2388人，民進黨南市黨部估計截至中午，投票率約為2成。南市選委會表示，目前為止尚未有違規情事。