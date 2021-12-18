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王力宏新聞壓過公投？他喊：先不管「黃綠紅」 快投票
今天公投日，一早8點台南多處投票所都出現排隊人龍，不過大約10幾分鐘後人潮就逐漸散去，僅剩零星民眾陸續來投票，有工作人員私下說「天氣冷、投票也冷」，台南市長黃偉哲也不斷透過網路催票，希望公投不要被一時的八卦新聞沖淡，呼籲大家先不管「黃綠紅」，快出門投票吧。民進黨台南市黨部估計，截至中午台南投票率約2成。
這次公投台南開設1536處投開票所，應投票人數有159萬2388人，民進黨南市黨部估計截至中午，投票率約為2成。南市選委會表示，目前為止尚未有違規情事。
由於藝人王力宏捲入約炮風波，從昨晚到今天上午新聞熱度幾乎高過於公投，黃偉哲說，台灣正面臨能源轉型的關鍵時刻，不要被一時的八卦新聞沖淡，關心娛樂之餘，更要關心你我的未來，先不管「黃綠紅」，呼籲大家快出門投票，蓋下4個不同意，人人都是「蓋4英雄」。
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