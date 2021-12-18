里長8年募愛心年菜送弱勢不中斷 不受疫情影響已達標

嘉義縣朴子市文化里里長楊石旭，每年歲末過年前透過臉書，發起募集愛心年菜，今年第8年，原以為碰上新冠肺疫本土疫情，大家過苦日子，捐贈年菜會減少，沒想到，大家愛心不減，年菜不減反增，全部450份3天內就達標喊停，晚出聲的網友沒機會，愛心暖流溫情，讓楊石旭滿滿感動。

楊石旭說，今年愛心年菜將在明年1月25日早上9點發送，和往年一樣他認捐10份，祈拋磚引玉，年菜的由來，原本是要送里內弱勢家庭及獨居老人，為他們加菜，沒想到獲得各界熱烈回響。

一年比一年增加，第1年募集30多份，第2年70多份，第3年140幾份，第4年將近25份，第5年到357份，第6年達到391份，去年暴增到421份，讓朴子及周邊六腳、東石等三鄉鎮市的弱勢家庭，都能享用到過年的美食。

今年第8年，大家秉著「人飢己飢」同理心幫助邊緣人好過年，今年認捐的年菜有筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯等三樣，每份千元，目標450份己達標，停止募捐，去年愛心年菜委託朴子警分局15個派出所，分發300份年菜，讓管區員警深入弱勢家庭。

愛心年菜認捐活動結束，仍有愛心人士不斷詢問，被他婉拒，但部分民眾仍堅持將愛心轉換成其他方式延續，其中，文化里某眼科診所提供現金2萬元，里民張勝緯也提供1萬元，楊石旭說，他將分送15戶弱勢家庭受惠，謝謝大家關懷弱勢家庭。