快訊

防疫旅館群聚染疫 陳時中一句話讓桃園人覺得被貼標籤

直播／為明天公投催票 藍營台北民主守夜自由廣場大集結

高跟鞋教堂雙人風味餐發表 總舖師上演求婚記

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
總舖師黃冠閔(右)在簽約典禮結束上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘女助理林心宥(左)告白，單膝下跪拿一束捧花求婚成功擁抱。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔(右)在簽約典禮結束上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘女助理林心宥(左)告白，單膝下跪拿一束捧花求婚成功擁抱。記者魯永明／攝影

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂海景公園，營造成為情人及結婚新人打卡拍婚紗婚宴景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，公園煥然一新，晚間承租經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席，董事長陳建璋與合作夥伴、布袋知名總鋪師「明好味」的接班人黃冠閔簽約，下月推出風味餐。

黃冠閔在簽約典禮結束，上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘女助理林心宥告白，單膝下跪拿一束捧花求婚，旁觀賓客大喊「嫁給他」，林心宥說「好！」，黃冠閔親吻、擁抱林心宥，為她戴上戒指，場面浪漫溫馨感人，蔡易餘、雲嘉南濱管理處長徐振能及布袋地方人士，見證浪漫求婚。

陳建璋將逐漸沉寂的水晶教堂、高跟鞋教堂重新活絡。去年將水晶教堂交棒給承租業者，5月改以所羅門公司承租高跟鞋教堂，將發展重心放在布袋，新氣象啟航，攜手布袋新塭知名總鋪師「明好味」的接班人，被譽為擁有老靈魂的年輕師傅「肯尼」黃冠閔，聯手推出「高跟鞋雙人風味套」。

黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，品嘗會推出「阿嬤的老菜脯雞湯」、「極品百香御膳米糕」、「獨嘉絕鮮蒸虱目魚」、「58度的你高粱灼蝦」、「海小卷佐番茄沙拉」、「布袋嘴吃蚵仔福袋」等創意料理，藉年輕人返鄉創業成功故事，增加在外遊子回家實現夢想動力。

為增加年輕風格，讓遊客享受輕鬆氛圍，所羅門公司將園區距離觀夕平台最近的室內空間，重新改造，創立自有品牌「Deo Volente Cafe承意咖啡輕食空間」，本月底完工，明年元月開幕，雙人風味餐將獨家在餐廳供應。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總舖師黃冠閔(右)在簽約典禮結束上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘助理林心宥(左)告白，單膝下跪拿一束捧花求婚。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔(右)在簽約典禮結束上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘助理林心宥(左)告白，單膝下跪拿一束捧花求婚。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，推出雙人套餐。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，推出雙人套餐。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，推出雙人套餐。記者魯永明／攝影
總舖師黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，推出雙人套餐。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人打卡拍婚紗婚宴景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，晚間承租經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席。記者魯永明／攝影
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成為情人及結婚新人打卡拍婚紗婚宴景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，晚間承租經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席。記者魯永明／攝影
承租高跟鞋教堂經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席，董事長陳建璋(左)與合作夥伴、布袋知名總鋪師「明好味」的接班人黃冠閔(右)簽約，下月推出風味餐。記者魯永明／攝影
承租高跟鞋教堂經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席，董事長陳建璋(左)與合作夥伴、布袋知名總鋪師「明好味」的接班人黃冠閔(右)簽約，下月推出風味餐。記者魯永明／攝影

高跟鞋教堂

延伸閱讀

布袋高跟鞋教堂公園整修煥然一新 海濱婚禮宴客增亮點

研究助理離職前反映「長官對她不滿」 被鼠咬傷通報竟中斷

他在嘉雲南獵屋「租屋頂」售電 年收入3百萬

「小牛」柯昱安請辭創業 柯P：從內部變委外廠商

相關新聞

台南國中校園電力改善工程 挖出年代久遠骨骸送驗

台南市區某國中連日來為校園電力改善工程，工程人員往地下挖掘一米半以下，事後在整理土堆內事業廢棄物時，赫見一根年代久遠疑似...

影／仙宗興業欠薪不出面 勞工局會勘承諾協助勞工追償

台灣鋼鐵伸線大廠仙宗興業今年9月傳財務危機，至今仍未支付上百員工兩個多月薪水，部分員工向台南市政府勞工局陳情，勞工局發文員工、廠商，今...

嘉縣議長寒冬送暖7年不中斷 捐贈物資團體擴增助弱勢

嘉義縣議會議長張明達103年上任以來， 關懷照顧弱勢不中斷，每年歲末舉辦「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，邀請縣轄...

台南長照布建再添1處 中西區首家失智日照中心揭牌

台南市中西區首家迦勒失智日照中心今天揭牌，提供以失智症長輩為主要的日間照顧，可服務30名長輩，社會局表示，長輩白天可到日...

台南鹽水往返新營 南67、南70及南72線路平一次完工

台南市溪北區的南67線、南70線及南72線道路，是鹽水區、新營區往返市區重要聯絡道路，往來車流量大，日久導致路面龜裂、凹...

同島一命！台南採購1300箱蓮霧及鳳梨釋迦送防疫醫護

高雄、屏東蓮霧及台東鳳梨釋迦正值產季，因被中國大陸禁止輸入，台南市長黃偉哲為協助農民過好年，今天在永華市政中心辦理「鳳梨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。