高跟鞋教堂雙人風味餐發表 總舖師上演求婚記

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂海景公園，營造成為情人及結婚新人打卡拍婚紗婚宴景點，斥資3千多萬元整修半年多，最近完工，公園煥然一新，晚間承租經營的所羅門公司在園區，舉辦雙人風味套餐品嘗發表宴席，董事長陳建璋與合作夥伴、布袋知名總鋪師「明好味」的接班人黃冠閔簽約，下月推出風味餐。

黃冠閔在簽約典禮結束，上演求婚記，對著女友、立委蔡易餘女助理林心宥告白，單膝下跪拿一束捧花求婚，旁觀賓客大喊「嫁給他」，林心宥說「好！」，黃冠閔親吻、擁抱林心宥，為她戴上戒指，場面浪漫溫馨感人，蔡易餘、雲嘉南濱管理處長徐振能及布袋地方人士，見證浪漫求婚。

陳建璋將逐漸沉寂的水晶教堂、高跟鞋教堂重新活絡。去年將水晶教堂交棒給承租業者，5月改以所羅門公司承租高跟鞋教堂，將發展重心放在布袋，新氣象啟航，攜手布袋新塭知名總鋪師「明好味」的接班人，被譽為擁有老靈魂的年輕師傅「肯尼」黃冠閔，聯手推出「高跟鞋雙人風味套」。

黃冠閔運用在地紹興酒、鹽地番茄、蚵仔、虱目魚、老菜脯等食材，搭配出專屬高跟鞋園區海口「嘉」鄉味，品嘗會推出「阿嬤的老菜脯雞湯」、「極品百香御膳米糕」、「獨嘉絕鮮蒸虱目魚」、「58度的你高粱灼蝦」、「海小卷佐番茄沙拉」、「布袋嘴吃蚵仔福袋」等創意料理，藉年輕人返鄉創業成功故事，增加在外遊子回家實現夢想動力。

為增加年輕風格，讓遊客享受輕鬆氛圍，所羅門公司將園區距離觀夕平台最近的室內空間，重新改造，創立自有品牌「Deo Volente Cafe承意咖啡輕食空間」，本月底完工，明年元月開幕，雙人風味餐將獨家在餐廳供應。