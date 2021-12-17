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朝天宮14天水陸大法會 今天燒法船功德圓滿

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天最後一天，傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，上香誦經保祐疫情早日結束、人民安康樂利，大法會功德圓滿。

全球疫情再度嚴峻，加上國內接連的城中城大火災、普悠瑪火車等重大意外，造成國人焦慮不安，朝天宮董監事請示媽祖，於11月舉辦17天「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，展開媽祖搭火車祈福首航之旅。

行程已結束，祈福團返回雲林後，12月4日至17日在北港舉行盛大的悲心廣行水陸大法會，邀請全台各宮廟神尊齊聚北港為蒼生消災除疫，14天來廟每天準備千餘份素食便當，免費送給民眾呷平安，每天午餐總吸引人龍排隊領取，民眾說，免錢又吃平安，感謝廟方貼心。

14天來僧團天天在法壇前誦經，今天最後一天，在完成禮佛頌贊、焚香祝禱之後，隊伍恭送法船一路到北港溪畔。工作人員將大批金紙供品置滿法船，僧團引領起火，引燃法船，火光高竄，藉以將凡間卮運飄散天際，保佑萬民安康，也為創廟以來最大法會劃下圓滿句點。

雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，功德圓滿。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 法會 媽祖

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