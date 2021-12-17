朝天宮14天水陸大法會 今天燒法船功德圓滿

雲林縣北港朝天宮為期14天的悲心廣行水陸大法會，今天最後一天，傍晚在僧團引領下，抵北港溪畔燒法船，上香誦經保祐疫情早日結束、人民安康樂利，大法會功德圓滿。

全球疫情再度嚴峻，加上國內接連的城中城大火災、普悠瑪火車等重大意外，造成國人焦慮不安，朝天宮董監事請示媽祖，於11月舉辦17天「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，展開媽祖搭火車祈福首航之旅。

行程已結束，祈福團返回雲林後，12月4日至17日在北港舉行盛大的悲心廣行水陸大法會，邀請全台各宮廟神尊齊聚北港為蒼生消災除疫，14天來廟每天準備千餘份素食便當，免費送給民眾呷平安，每天午餐總吸引人龍排隊領取，民眾說，免錢又吃平安，感謝廟方貼心。