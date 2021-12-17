台南國中校園電力改善工程 挖出年代久遠骨骸送驗

台南市區某國中連日來為校園電力改善工程，工程人員往地下挖掘一米半以下，事後在整理土堆內事業廢棄物時，赫見一根年代久遠疑似大腿骨的骨骸，校方為求慎重起見，今天通報轄區第2警分局調查，並報請台南地檢署相驗，檢方指示，將骨骸送驗DNA，進一步釐清該骨骸是人骨或獸骨。

據指出，鄭成功先鋒官謝將軍戰死300年後託夢地方，1962年間前市長林錫山當時在市府擔任土木課長，率隊到指點的該校校園，果然在操場挖出上千具先人及馬匹骨骸。據傳，謝將軍屬意在裕永路一帶建廟奉祀，事情傳開後引發各界關注，紛紛解囊捐獻，沒多久廟就蓋好，並用牛車一批批從該校把骨骸運至廟前，再整理放入罈內。

據了解，大南門至南山公墓一帶，開發甚早，在該地區起出先人骨骸並不罕見，且熟知其校史者，對該段歷史都略知一二。當地派出所指出，7、8年前轄區都還挖掘年代久遠的先人骨骸，月前附近住戶整地開發，也曾挖掘出骨骸，並通報相驗。

然而，該校事隔多年，校園內再次傳出挖出疑似骨骸，校方雖擔心引發家長及師生不必恐慌，但為求慎重起見，依正常程序通報，校方表示，希望骨骸可以早日收殮。