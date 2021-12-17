台塑石化管線AI管理實驗成功 國際論壇分享經驗

台塑率先建立AI智慧預防管理系統，可精確掌握石化管線中的石化物總量和成份，及早「對症下藥」預防外洩或爆炸重災發生，這是國內第1套智慧預防系統，勞動部職業安全衛生署今天與台塑合辦「國際製程安全論壇」，邀集國際專家透過視訊交流，大幅強化國內石化製程安全管理量能。

台塑是國內第1家自美國引進製程安全管理(PSM)制度，每年派員赴美學習並參加國際研討年會，掌握國際製程安全管理脈動，10年來成效卓著，最近更率先建置國內第1套AI預防管理系統，帶動科技防災升級。

台塑總經理林善至說，石化最重要是管線管理，AI管理模組可隨時分析管線中液體石化物的成份變化，透過大數據找出是哪一種成分出現腐蝕，即可提前調整，預防外洩或爆炸災害發生，比現有監測系統更精進，精確度達9成以上，台化實驗已近成功，未來可套用在台塑其他工廠，大大提升石化工安量能。

今天廣邀國內外百餘專家參與，透過視訊與國際石化專家研討，分享台塑如何把安衛環、保養、工程管理及產銷管理同步納入製程安全體系的經驗。美國德州大學製程安全中心教授汪慶升，國內石化專家蔡明曉、廖宏章、台塑組長郭俊蔚等人分享PSM及AI管線智慧管理系統經驗，台塑美國公司也以先進國家的重大石化災害為例，強調推動PSM的重要性。